Zadarski covid redari: Žene nas progone zbog uniformi! Traže nas po grupama na Facebooku

Imamo zgodnih momaka koji su sportaši pa im fino stoje uniforme. Stavljaju njihove slike po grupama pa imaju doma problema sa svojim curama i ženama, kaže voditelj postrojbi civilne zaštite Zadra

<p><strong>Covid redare Stožer</strong> je uveo kako bi upozoravali ljude da se pridržavaju mjera.</p><p>Ministar <strong>Davor Božinović </strong>rekao je kako je institucija covid redara uvedena na prijedlog ugostitelja, koji su pod ogromnim pritiskom s obzirom na nove mjere, pogotovo onu prema kojoj svakom gostu moraju osigurati 4 četvorna mjesta prostora. </p><p>Kafićima s manjom kvadraturom to praktički znači ključ u bravu. </p><p>- Zbog novih mjera ugostitelji su zabrinuti hoće li preživjeti zimu. Nekim ugostiteljima gotovo je nemoguće pridržavati se mjera. Objekti manje kvadrature, prema novim mjerama, rade za jednog do dva čovjeka - rekao je za <a href="https://ezadar.net.hr/diadoratv/3908612/zadarski-covid-redari-na-meti-pripadnica-ljepseg-spola/" target="_blank"><strong>ezadar</strong></a> Mate Lukić, voditelj postrojbi civilne zaštite Zadra.</p><h2>'Dečki mi doma imaju problema'</h2><p>Dodao je kako problema imaju i covid redari. No ne s gostima, već doma, sa svojim boljim polovicama.</p><p>- Dečki mi se žale da ih djevojke progone po Facebook grupama. Imamo nekoliko zgodnih momaka koji su sportaši pa im fino stoje uniforme. Stavljaju njihove slike po grupama i traže ih pa imaju doma problema sa svojim curama i ženama - dodao je Mate Lukić.</p><p> </p><p>Podsjećamo, covid redari nedavno su počeli s radom. Jjedna od preporuka je da javna okupljanja bilo koje vrste i sadržaja, koja uključuju više od 50 sudionika, moraju imati COVID-redara na svakih 50 ljudi.</p><p>Puno je to ljudi u uniformi. I puno slika za traženje po Facebooku.</p>