’Zadnje dvije noći nismo oka sklopili, pumpe nam rade danonoćno, a Kupa još raste'

Kažu da Kupa guta sve pred sobom, a najviši val još nije stigao, zabrinuto su komentirali mještani Letovanića u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ispred mjesnog vatrogasnog doma radna je atmosfera. Mještani su s pripadnicima lokalnog DVD-a vrijedno punili vreće pijeskom kako bi pojačali dio nasipa kroz koji je probila voda. Uz vatrogasce na terenu su i djelatnici Hrvatskih voda i Civilne zaštite. Uspjeli su “zakrpati”nasip, a mještani se nadaju kako voda neće probiti. Jer ako probije, cijela će ulica biti poplavljena. Stevo Đumbir, koji živi u toj ulici, kaže da se 2014. čamcem vozio po dvorištu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Voda je tada došla do temelja i skoro ušla u kuću. Ako uđe u kuću, ja sam spremam. Selim se na povišeno u garažu - našalio se Stevo, koji strahuje i za svoje kokoši te svinje.

Iz Letovanića prema Starom Brodu već se jučer prijepodne nije moglo probiti automobilom ni pješice, samo traktorom ili čamcem.

- Ja sam iz Starog Broda i nisam mogao do svoje kuće. Ovako nije bilo od 2014., kad mi je voda u kući bila do koljena - govori nam Josip Bušić.

Ljuti se jer su nadležni, kaže, još prije osam godina obećali napraviti nasip, no od toga do danas ništa.

- Samo dođu slikati se kad je poplava - rukom odmahuje Josip.

U dijelu sela koji je bliže Žažini i u kojem su “vikendaši”, dio ceste, kao i nekoliko kuća bližih Kupi, također su već bili pod vodom. Ugledali smo mještane kako se čamcem voze među drvećem u dvorištu. Malo dalje jedna obitelj aktivno se borila spriječiti prodor vode u kuću.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ove dvije pumpe su moje i rade danonoćno. Jedna radi od 5 sati ujutro. Vreće smo postavili i u pripravnosti smo ako ih bude trebalo još podizati. Ova kuća bez fasade je bratova i u njoj nitko ne živi, no u kući do nje živim ja s obitelji i, ako voda uđe, imat ću štete i do 200.000 kuna - govori nam Dario.

Na njegovu licu vidljivi su tragovi umora te iskreno priznaje kako već dvije noći nije oka sklopio.

- Kad je bila ona velika poplava prije devet godina, nedostajao je koji centimetar da uđe u kuću. Mi smo se uselili 2018. godine, imali smo štete i od potresa jer su dimnjaci propali s crijepom. Sve smo sami popravljali, unutra je novi parket, namještaj... Meni ne treba ljudstvo da brani kuću. Ja imam svoju ‘vojsku’, treba mi samo materijal, pijesak i vreće, sve ću drugo napraviti sam - odlučan je Dario.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kaže nam da ima malo dijete, a nema pitke vode jer su fekalije prodrle u bunar. Inače, taj dio Letovanića nema kanalizaciju ni vodovod.

- Ovdje ljeti ima vikendaša više nego stanovnika. Tu je turističko odredište. Tražimo samo osnovne životne uvjete, to je to - kaže Dario, koji ima i svoj OPG, na kojem proizvodi med, pa strahuje i za košnice.

- Tu nam je stacionar, okolo je sve pod vodom, košnice smo podignuli, no ako nastavi rasti, bojim se da će se pčele podaviti. Trenutno ih je nekoliko ugroženo - kaže očajni čovjek pred kojim je još jedna besana noć.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

U Novoj Drenčini kraj Petrinje voda je poplavila dio ceste te je okružila kuće sa strane ceste bliže rijeci. Dvorište Stjepana Dolenca je pod vodom, a spreman je bio i susjedov čamac.

- Ovo je valjda 15. poplava ovdje od 2014. godine. Dotad nije bilo nijedne. Znam jer sam ovdje više od 40 godina. U kuću mi voda još nikad nije ušla, ali došla bi do temelja i poplavila pomoćne objekte u kojima imam kokoši i stotinjak pilića - kaže Dolenac. 

