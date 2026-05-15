Zadnji razgovori Trumpa i Xija. Kina neće slati oružje Iranu?

TKO ĆE VODITI ZADNJE RAZGOVORE

Na čelu američkog izaslanstva bit će predsjednik Donald Trump. S njim će biti David Perdue, veleposlanik Sjedinjenih Država u Kini, državni tajnik Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent, ministar obrane Pete Hegseth i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Kinesko izaslanstvo predvodit će predsjednik Xi Jinping. U njegovoj su pratnji Cai Qi, direktor Glavnog ureda Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, ministar vanjskih poslova Wang Yi, potpredsjednik Državnog vijeća He Lifeng, zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu i Xie Feng, veleposlanik Narodne Republike Kine u Sjedinjenim Državama.