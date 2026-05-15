Traju završni razgovori Donalda Trumpa i Xija Jinpinga. Oba predsjednika su pozvala na otvaranje Hormuškog tjesnaca te poboljšavanje odnosa, prvenstveno ekonomskih između dvije supersile
Zadnji razgovori Trumpa i Xija. Kina neće slati oružje Iranu?
Na čelu američkog izaslanstva bit će predsjednik Donald Trump. S njim će biti David Perdue, veleposlanik Sjedinjenih Država u Kini, državni tajnik Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent, ministar obrane Pete Hegseth i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.
Kinesko izaslanstvo predvodit će predsjednik Xi Jinping. U njegovoj su pratnji Cai Qi, direktor Glavnog ureda Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, ministar vanjskih poslova Wang Yi, potpredsjednik Državnog vijeća He Lifeng, zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu i Xie Feng, veleposlanik Narodne Republike Kine u Sjedinjenim Državama.
Trump je ustvrdio da je ovo putovanje bilo "puno veće" u smislu potencijalnih sporazuma od njegova posjeta 2017. godine. Najavio je da će Kina kupovati američku naftu, soju i druge poljoprivredne proizvode. "Počet ćemo slati kineske brodove u Teksas, Louisianu i na Aljasku", rekao je. Na pitanje što Kina želi zauzvrat, Trump je bio neodređen. "Previše je toga za raspravu, ali radi se o puno stvari", odgovorio je. Posebno je istaknuo Xijevu "obvezu" kupnje 200 Boeingovih zrakoplova. "200 velikih, to je mnogo poslova. Boeing je želio 150, dobili su 200".
U intervjuu za Fox News, Trump je iznio niz tvrdnji o dogovorima postignutim s Kinom. Naglasio je kako se Xi obvezao da neće isporučivati vojnu opremu Iranu. "Rekao je da neće davati vojnu opremu. To je velika izjava", kazao je Trump. Dodao je i da Kina želi otvoren Hormuški tjesnac te da je Xi ponudio pomoć u postizanju dogovora. "Svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je: 'Volio bih pomoći, ako ikako mogu'", prenio je Trump.