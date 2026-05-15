Zadnji razgovori Trumpa i Xija. Kina neće slati oružje Iranu?

Piše 24sata,
Traju završni razgovori Donalda Trumpa i Xija Jinpinga. Oba predsjednika su pozvala na otvaranje Hormuškog tjesnaca te poboljšavanje odnosa, prvenstveno ekonomskih između dvije supersile

TKO ĆE VODITI ZADNJE RAZGOVORE

Na čelu američkog izaslanstva bit će predsjednik Donald Trump. S njim će biti David Perdue, veleposlanik Sjedinjenih Država u Kini, državni tajnik Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent, ministar obrane Pete Hegseth i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Kinesko izaslanstvo predvodit će predsjednik Xi Jinping. U njegovoj su pratnji Cai Qi, direktor Glavnog ureda Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, ministar vanjskih poslova Wang Yi, potpredsjednik Državnog vijeća He Lifeng, zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu i Xie Feng, veleposlanik Narodne Republike Kine u Sjedinjenim Državama.

KINA KUPUJE AMERIČKU ROBU

Trump je ustvrdio da je ovo putovanje bilo "puno veće" u smislu potencijalnih sporazuma od njegova posjeta 2017. godine. Najavio je da će Kina kupovati američku naftu, soju i druge poljoprivredne proizvode. "Počet ćemo slati kineske brodove u Teksas, Louisianu i na Aljasku", rekao je. Na pitanje što Kina želi zauzvrat, Trump je bio neodređen. "Previše je toga za raspravu, ali radi se o puno stvari", odgovorio je. Posebno je istaknuo Xijevu "obvezu" kupnje 200 Boeingovih zrakoplova. "200 velikih, to je mnogo poslova. Boeing je želio 150, dobili su 200".

NEMA ORUŽJA ZA IRAN

U intervjuu za Fox News, Trump je iznio niz tvrdnji o dogovorima postignutim s Kinom. Naglasio je kako se Xi obvezao da neće isporučivati vojnu opremu Iranu. "Rekao je da neće davati vojnu opremu. To je velika izjava", kazao je Trump. Dodao je i da Kina želi otvoren Hormuški tjesnac te da je Xi ponudio pomoć u postizanju dogovora. "Svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je: 'Volio bih pomoći, ako ikako mogu'", prenio je Trump.

