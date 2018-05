Zadnji slučaj je otkrio slabosti: 'Trebamo leteću hitnu pomoć!'

Medicinski “zlatni sat” standard je u cijelom svijetu. Onome kome je nužna hitna medicinska pomoć ugrožen je život ako mu se ne pomogne unutar sat vremena.

- Hrvatska nema hitnu helikoptersku pomoć, a postojeći vojni helikopteri taj najvažniji standard ne mogu osigurati - govori Mladen Tureček, predsjednik udruge Helikopterima liječnici pomažu (HELP). Posljednji slučaj, kad je u subotu na Velebitu planinarka pala i teško ozlijedila glavu, govori da stvari doista treba mijenjati. Od poziva za dolazak vojnog helikoptera do polijetanja prošlo je više od dva sata. Iz HGSS-a su poručili da će možda već sutra čekanje nekom biti predugo.

- Ovo što MORH radi nije hitna medicinska helikopterska pomoć, nego medicinski transport. To znači da do pacijenta najprije dolazi liječnik vozilom Hitne pomoći, stabilizira pacijenta, pozove helikopter, ukrcava se pacijent, vozi ga se do mjesta gdje ga opet preuzimaju vozilom Hitne i ona ga nakon toga voze u bolnicu – tumači Tureček.

Stoga se udruga HELP zalaže za nabavu specijaliziranih medicinskih helikoptera kojima bi jedina svrha bila hitna pomoć. Liječnik bi do pacijenta dolazio direktno posve opremljenim helikopterom koji bez problema može sletjeti i na cestu, a pokraj bolnice mu za slijetanje ne treba helidrom, nego nekoliko praznih parkirnih mjesta.

Nešto slično imali smo u pilot projektu Ministarstva zdravstva dok je ministar bio Siniša Varga. Tad smo unajmljivali talijanske helikoptere koji su spašavali živote u Hrvatskoj. No dolaskom nove vlasti sve je ugašeno bez puno objašnjenja. Tureček kaže da je tad odrađeno 230 intervencija.

Iako je udruga HELP više puta tražila, sadašnje Ministarstvo zdravstva ne da podatke o tim intervencijama koji bi bili pokazatelj za buduću hitnu helikoptersku službu.