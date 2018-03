U Belom Manastiru čak -23°C! Zadnji 'stisak' sibirskog vala...

Debeli minusi izmjereni su u četvrtak ujutro diljem zemlje. U Belom Manastiru je tako u 7 sati bilo čak minus 23 stupnjeva. U Brestovcu -21,9, u Bednji -21,7, u Slatini -21, u Varaždinu -19,7 stupnjeva, u Koprivnici i Virovitici -19, u Osijeku -17, 6, Daruvaru -17,2... U Zagrebu je, pak, na aerodromu izmjereno -12,8 stupnjeva Celzijusa.

Foto: meteo.hr

Što se tiče Dalmacije, u usporedbi s proteklim danima, temperature su ipak počele malo rasti. Tako su u 7 sati ujutro u Splitu na aerodromu izmjerena dva stupnja iznad nule, na Hvaru 2,9 stupnjeva, u Šibeniku 0,5 stupnjeva, a u Zadru 0. Najviše tempertaure izmjrene su na Palagruži, 3 stupnja, te na Komiži 3,3 stupnja Celzijusa.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Crveni meteoalarm za Zagreb, Osijek i Karlovac

Zbog velikih hladnoća izdan je crveni meteoalarm za regije Zagreb, Osijek i Karlovac.

Foto: meteoalarm

- Vrlo hladno jutro i studeni dan. Minimalna temperatura od -19 do -16 °C PODUZMITE MJERE, očekuje se izražena hladnoća. Zaštitite sebe i pomognite osjetljivim ljudima. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - stoji u upozorenju.

U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom oborinom te i dalje vrlo hladno, osobito ujutro. Snijeg će već od jutra padati na Jadranu i uz njega, a do večeri proširit će se i na ostatak zemlje. Očekuje se stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, osobito u gorju. Uz pritjecanje sve toplijeg zraka snijeg će prelaziti u kišu koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, već prijepodne u Dalmaciji, a prema kraju dana na sjevernom Jadranu te u gorju. Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren jugoistočni. Uz obalu slaba do umjerena bura, a poslijepodne u Dalmaciji jugo, prema kraju dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura od -8 do -3, na Jadranu od 1 do 6, na jugu i do 10 °C, objavio je DHMZ.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

U petak će biti pretežno oblačno na Jadranu povremeno s kišom, na jugu Dalmacije obilnijom. U unutrašnjosti će većinom padati snijeg, a u južnoj Lici i ledena kiša koje prolazno može biti i u ostalim predjelima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom Jadranu će prijepodne puhati umjerena bura i sjeverni vjetar, a u Dalmaciji će umjereno i jako jugo okretati na jugozapadnjak. Poslijepodne vjetar u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura između -10 i -5, na Jadranu uglavnom od 3 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -5 do 0, a na obali i otocima od 8 do 13 °C.