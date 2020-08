Zadravec: 'Neka Beroš pokaže s čime sam ga ucjenjivala'

Zamjena teza je očito svojstvena gospodinu Berošu pa onoga tko upozorava na negitivne radnje i na nezakonitosti natječaja naziva agresivnim, a ukazivanje na korupciju ucjenom

<p>Pomoćnica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec objavila je na Facebooku da je podnijela kaznenu prijavu protiv ministra zdravstva Vilija Beroša zbog snimke koja se prije nekoliko dana pojavila u medijima, a u kojoj Zadravec upozorava na nepravilnosti u provedbi natječaja za ravnatelja bolnice. </p><p>Status Dijane Zadravec naslovljen "Danas je podnesena kaznena prijava protiv ministra Beroša" prenosimo u cijelosti: </p><p><em>"Gospodin Beroš koji se služi sramotnim stavljanjem na razglas svog sugovornika bez da ga upozna prethodno s time, pa potom još tajno snima razgovor bez privole u svom ministarskom uredu, i sve to u prisutnosti 5-6 svojih suradnika, ima još jedan u najmanju ruku neobičan pristup zakonu, a to je da ukazivanje na korupciju tumači kao ucjenu.</em></p><p><em>Pozivam gospodina Beroša prvo da kaže tko su njegovi suradnici i zašto ih toliko skriva?</em></p><p><em>Čega se to gospodin Beroš boji da ukazivanje na korupciju smatra ucjenom budući da ga ja nikada nisam ucjenjivala.</em></p><p><em>Zamjena teza je očito svojstvena gospodinu Berošu pa onoga tko upozorava na negitivne radnje i na nezakonitosti natječaja naziva agresivnim, ukazivanje na korupciju ucjenom, a inzistiranje da se postupa po zakonu pritiskom.</em></p><p><em>Pozivam gospodina Beroša neka pokaže čime sam ga ja ucjenjivala ili neka mi se ispriča za ove teške i neistine optužbe.</em></p><p><em>Nakon 10 mjeseci iscrpljivanja mene koja ukazujem na nezakonitosti i nepravilnosti, uz silna omalovažavanja i ignoriranja mojih pismenih i usmenih upozoravanja, korak više su očito zamjena teza pred hrvatskom javnošću, podcjenjivanje pred grupom ljudi na razglasu i tajno snimanje.</em></p><p><em>Nemam ništa protiv da se hrvatska javnost upozna sa sadržajem i vidi kako se ministar izvlači, dapače, ali se ne slažem s ovakvim huliganskim metodama.</em></p><p><em>S jednim se jedino slažem. “Nije podlegao pritiscima” i ništa nije učinio što je u njegovoj ingerenciji po pitanju nepravilnosti i nezakonitostima u javno zdravstvenom sustavu na koje sam mu zadnjih deset mjeseci ukazivala, nego me i dalje ustrajno omalovažava i nastavlja u podrugljivom tonu s podsmjehom optužbama na moj račun", stoji u statusu Dijane Zadravec. </em></p>