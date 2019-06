Zadužio se bivši župnik: 'Često nas je tražio da nešto plaćamo'

Dug župi Uznesenja Bl. Djevice Marije u Brodskom Vinogorju datira od 1999. godine kada je tijekom (do)gradnje crkvenih pripadajućih objekata i pastoralnog župnog centra u blagajni uzmanjkalo novca.

Dug je ostavio tadašnji župnik Pavao Mađarević, a sadašnji župnik Krunoslav Karas (na slici u krugu) došavši u župu zatekao je golemo dugovanje na računu.

Vjerovnici odbijaju išta kazati jer se nadaju se da će im dužni iznos od 303.852 kune biti isplaćen.

Gotovo nitko od stanovnika Brodskog Vinogorja želi išta reći ili komentirati o tome što je snašlo njihovu župu. Uglavnom odmahuju rukom ili kratko kažu 'nemojte, ništa ne znam'.

- Nisam baš detaljno upoznat sa tim slučajem i iskreno i ne znam što će od svega toga na kraju biti. Naravno da mi nije pravo što se to događa u mojoj župi. Znam i sjećam se da je bivši župnik Pavao Mađarević tamo 90-ih godina često tražio od nas vjernika da stalno nešto uplaćujemo i plaćamo, stalno je želio nešto graditi i dograđivati. Nije mu bilo baš pravo ako nismo imali novaca za dati, kada je tražio više je nekako naređivao, bio je strog po tom pitanju - kazao je Ivan Z., jedini koji je od mještana Brodskog Vinogorja htio komentirati situaciju u kojem se našla njihova župa.

A kako je toga duga zapravo došlo pojašnjava sadašnji župnik vlč.Krunoslav Karas, te dodaje da se i sam ni kriv ni dužan stigavši u lani u kolovozu župu na svećeničku službu u župu Uznesenja Bl. Djevice Marije našao u 'neobranom grožđu'.

- Koliko sam po dolasku u župu upoznat, 1994. ili 1995.godine počela je gradnja i dogradnja crkve i pripadajućeg pastoralnog župnog centra. Radovi su stali 1999. jer više nije bilo novca i tada je i nastao dug i spor koji je sada na sudu. Prilikom dolaska na službu u župu lani u kolovozu na određeni način mi je dano do znanja da taj i takav dug postoji ali i 'da će se to nastojati nekako riješiti'. Sudski spor sa tim u vezi počeo je 2010, 2011.godine, našu župu u ovom predmetu zastupa i u naše ime vodi Nadbiskupija đakovačko-osječka. Ne znam kojoj firmi i kome se i duguje, navodno je više osoba ili firmi posrijedi ali, iskreno, ne znam njihova imena. Toliko, tek da mojim župljanima bude jasnije da taj dug nisam ja stvorio. Za sve ostalo pitajte Nadbiskupiju, ja niti na nešto mogu utjecati niti promijeniti. Ekonomsko vijeće župe je znalo za nastalo dugovanje i pravim stanjem stvari, ali župa niti ima te novce niti to može isplatiti-kazao nam je telefonom župnik vlč.Krunoslav Karas, po dužnosti i predsjednik Ekonomskog vijeća župe. Ponavlja da je, koliko on zna, trenutačno ovršen samo račun a ne i imovina župe.

Brodski odvjetnik Petar Krnić, koji zastupa župu u ovom slučaju nije želio ništa prejudicirati. Tek, kratko nam je kazao da će u Nadbiskupiji idućih dana biti održan sastanak u vezi predmetnog sudskog spora i da će se tek nakon toga nešto više znati o mogućem rješenju spora.

U đakovačko-osječkoj nadbiskupiji sve je na neki način nekako obavijeno šutnjom na spominjanje navedenog slučaja dugovanja župe Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Do kancelara ordinarijata Drage Markovića nismo mogli jer je bio zauzet obvezama a uime ordinarijata službenik koji se javio na naš poziv samo je kratko izjavio da službenog pisanog priopćenja za medije neće biti i da 'nikakav komentar ne mogu dati niti kazati sve dok taj slučaj u vezi župe u Brodskom Vinogorju traje'.

Vjerovnike koji od župe potražuju navedeni dug od 303.852 kune unatoč brojnim pokušajima nismo uspjeli kontaktirati. Ili ih nije bilo na kućnim adresama ili su nam jednostavno samo spustili slušalicu. Njih u ovom sporu zastupa brodski odvjetnik Ivan Lalić.

- Naš je stav i stav vjerovnika koje zastupam u ovom predmetu ne žele izlaziti u javnost u vezi, jer nadaju se da će taj dug prema njima biti namiren u roku kojeg nam je Sud dao za nadopunu dokumentacije, odnosno u roku 8 dana. Taj rok ističe 11.lipnja, do tada za javnost ništa ne mogu niti smijem komentirati - kazao nam je odvjetnik Ivan Lalić.

