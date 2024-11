Zagreb bez Charlieja je kao Pariz bez Eiffelova tornja

Kafić Charlie je mitsko mjesto Zagreba. To je sam vrh zagrebačke “špice”, legendarno okupljalište, najpoznatiji “Treffpunkt” gradskih celebrityja. Mirko Braun, član famoznog Dinamova trija Škorić-Belin-Braun, od početka je imao ideju stvaranja mjesta koje će postati fokalna točka druženja Zagrepčana, i u tome je naumu savršeno uspio. Charlie je otvoren 21. lipnja 1972. godine. Zatvoren je prije četiri godine, zbog niza nesretnih okolnosti kojima je kumovala korona. Između ta dva datuma, odvijala se ležerna, bogata povijest kavanskih druženja. “Eh, divna vremena kad sam pio kave s nepoznatima i više poznatima” prisjetio se nogometaš Zagreba Dragan Milanović, pa naredao dugi niz slavnih: “...sa gazdom Braunom Charliejem i njegovom suprugom Zdenkom, legendama Dinama, Franjom Welfl-Marom, Jerkovićem, Lamzom, Zambatom, te Franjom Glazerom, nekada među najboljima golmana svijeta. Tu je dolazio i Bogdan Cuvaj, moj trener u Lokomotivi a nekada izbornik reprezentacije NDH 1942-45, pa Otto Barić, Pero Zlatar, Ivo Štivičić, Stipe Mesić, Ivo Serdar,Vlado Veselica, Đukica, Vlatko Marković, Tomislav Mušković-Cigan (igrač Dinama, Zagreba i omladinske reprezentacije Juge), Zlatko Škorić, pjevač Milan Bačić, Stjepan Bobek...”

Neki su prizori ispred Charlieja - koji je otvoren na mjestu bivše mesnice - ikonični. Miroslav Ćiro Blažević koji pije limunadu i na otvorenom prima kolone obožavatelja, a on je živio samo kad je u masi, kad je voljen, prvi je gost Charlieja koji čovjeku pada na pamet.

“Charlie je za mene ono što je za sve Zagrepčane Charlie”, kazao je Ćiro novinaru Novog lista pa nastavio: “Charlie traje toliko dugo da je to uistinu jedan renomiran lokal u kojem Zagrepčani vrlo rado svraćaju i vrlo lagano prave«rendes« – Gdje se vidimo? Kod Charlieja! Charlie ima povijesno značenje u gradu Zagrebu”, kazao je Ćiro objasnivši i kako je počela njegova ljubav prema kafiću. “S mojim prijateljima Leticom ovdje već drugom desetljećima. Ja nisam jedini. Nismo jedini, jer je ovo kultni lokal. On ima svoju afirmaciju, svoju reputaciju i svoj renome. Gospođa Zdenka je s puno ljubavi i odgovornosti naslijedila ono što je naš Charlie bio. Ona i sin Davor, sa svojom vrijednom suprugom koja dođe za šank i pere čaše. Kad sam to vidio, tada sam shvatio da će Charlie trajati” rekao je trener svih trenera... I Slaven Letica se pozabavio fenomenologijom Charlieja. “Supruga i ja obično dođemo popiti kavu tu u Charlieju. To traje godinama. To je tradicija koja ne staje”, ispovjedio se istim novinama, dodajući kako su srednjoeuropske kavane, koje su bile rasadišta intelektualnog, kulturnog, novinarskog i znanstvenog života nestale. “One su devastirane u Zagrebu. Kavkaz je praktično nestao, pa se sada pokušava vratiti toj tradiciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.