Stara godina je za jednu čitateljicu bila prilično stresna.

Spremila se i otišla na doček, kao i većina ljudi. No nakon nekog vremena primila je poziv od policije:

- Gospođo, izgorio vam je automobil.

'Ne znam je li zbog pirotehnike'

- Bila sam u stanu slavila Novu Godinu kod prijateljice kad me nazvala policija. Pitali su me jesam li na toj i toj adresi, rekla sam da jesam. Nije mi na kraj pameti bilo da me zovu kako bi mi rekli da mi je izgorio auto. Kad sam izašla policija je već bila na ulici. Vatrogasci su došli oko 20:45. Ugasili auto, a dok su čekali vatrogasce susjedi su gasili protupožarnim aparatima iz zgrada - priča čitateljica koja sumnja da je uzrok požara na njenom autu nepažnja kod korištenja pirotehnike.

Auto je kupila u travnju na kredit, a sad ga može odvesti na otpad, a ako se radilo o petardi, kako kaže, nije ljuta.

Nada se da će netko imati više informacija, kako bi joj osiguranje dalo bar dio novaca.

Parkirala je na toj adresi u Svetoj Klari u Novom Zagrebu oko 18h, a oko 20.20h je planuo.

Vjerojarno će tražiti da se ponovno pregledaju kamere. Jer kako kaže, policija je gledala kamere, ali nisu vidjeli ništa. Prednja kamera ne obuhvaća prostor kod mog auta, a stražnja prikazuje kako tri dječaka trče od smjera njenog auta.

- Policija je rekla da je mutno, ali ja snimak nisam vidjela - rekla je čitateljica.

Iz policije su rekli kako je uzrok požara vjerojatno kvar električnih instalacija.