Zagreb: Čovjek s upalom pluća čekao je satima u šatoru na hladnoći, bez grijanja ili deke

Skidali smo temperaturu s 39.5 da bi otišli na hitni prijem u veliki, ledeni šator i tu čekamo već 4 sata, napisala je Zrinka Ljevar na svom Facebook profilu nakon što je s ocem došla u kliniku 'Fran Mihaljević'

<p>Otac <strong>Zrinke Ljevar</strong> nema koronu i za to ima nalaz star dva dana, ali ima tešku upalu pluća. Otišli su na hitni prijem Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' gdje su ih ostavili da čekaju satima u ledenom šatoru, bez grijanja ili deke. </p><p> - Evo mi nemamo koronu. Tata mi ima tešku upalu pluća. Skidali smo temperaturu s 39,5 da bi otišli na hitni prijem u veliki, ledeni šator i tu čekamo već 4 sata. Ulaze samo preko veze, a svi ostali ljudi poluledeni šute u svoj toj tuzi - napisala je na svom Facebook profilu. </p><p>Otišli smo do Klinike Fran Mihaljević i uvjerili se da je to taj šator. Zamolilo su nas da se maknemo.</p><p>Poslali smo i upit bolnici i objavit ćemo odgovor čim stigne.</p><h2>'Poslali su ga doma s upalom pluća'</h2><p>Napisala je i da su ljudima podijelili deke tek kad su ona i zaštitar 'digli frku', a iz svog džepa je svima kupila čaj. Tek nakon što je dovoljno prigovarala su joj dozvolili da svog oca sjedne u auto i vozika se dok čekaju kako bi se bar malo ugrijali.</p><p>Oca su primili tek nakon 9 sati čekanja, kad su ga ponovno testirali na koronavirus. </p><p> - Ništa ne dezinficiraju i sve liježu na iste prljave stolove. I ako ju nije imao do danas, danas ju je garant pokupio u ovom smradu i prljavštini. Poslali su ga doma s upalom pluća da se liječi Lupocetom. Vratili su ga doma nakon što ga je dva puta stresla groznica, a prva liječnica pregledavala ga je preko mobitela. 'Je li Vaš otac imao proljev zadnjih 7 dana?' Kako to mislite, svaki dan popije tonu čaja, Lupoceta, svih mogućih lijekova za skidanje temperature, naravno da mu je stolica bila rjeđa. 'Evo vidite, to Vam je znak COVID-a.' - napisala je <strong>Ljevar. </strong></p><p>Zvali smo Kliniku za infektivne bolesti 'Fran Mihaljević' iz koje su nam rekli da trenutno na poslu nema nikoga tko bi nam mogao dati komentar na cijelu situaciju, no da će odgovornoj osobi svakako prenijeti naš upit. </p>