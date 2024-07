Zagreb dobio muzej posvećen novcu: Na Europskom trgu sada možete posjetiti Moneterru

Na zagrebačkom Europskom trgu otvorena je Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke , a koordinaciju projekta je, među ostalima, vodila tvrtka Real grupa d.o.o. iz Zagreba. Iza cjelokupne produkcije muzeja – od arhitekture i idejnog rješenja do finalizacije po principu ‘ključ u ruke’ – stoji Zajednica izvođača koju čine šest tvrtki: Real grupa, Architect Ante Vrban, Studio Rašić & Vrabec, HAB solucije, Hust i Novena.

Real grupa bila je odgovorna za produkciju cijelog muzeja, a zajedno s HAB solucijama i za koordinaciju članova zajednice i ostalih partnera koji su sudjelovali u realizaciji. Arhitektonsko rješenje prostora potpisuje Ante Vrban, dok iza vizualnog identiteta Moneterre i dizajna elemenata postava stoji studio Rašić i Vrabec. Tvrtka Hust osmislila je i izvela cjelokupnu multimedijsku infrastrukturu, a Novena je zaslužna za dizajn i izvedbu svih interaktivnih aplikacija unutar postava.

Uz članove Zajednice, u projekt je, u različitim etapama izvedbe, bilo uključeno preko 15 različitih specijaliziranih tvrtki. Tvrtka Kamgrad bila je izvođač građevinskih radova i adaptacije interijera. Tvrtka Promondis stoji iza izvedbe zidnih obloga, namještaja i svih samostojećih elemenata postava, dok se tvrtka Retailsolution bavila produkcijom specijalnih 3D eksponata.

Na projektu je, uz brojne eksperte HNB-a, radilo preko 200 eksperata iz područja arhitekture, dizajna, audio-vizualnih komunikacija, inženjera, programera, ekonomskih, muzeoloških, bihevioralnih ekonomista i ICT stručnjaka.

"Ovo nije prvi projekt Real grupe u ovom segmentu. Ponosni smo što možemo istaknuti naš rad na brojnim velikim i uspješnim projektima, poput organizacije hrvatskog paviljona za EXPO 2020 u Dubaiju, impozantne kulturne i poslovne manifestacije na svjetskoj razini, multidisciplinarnog izložbenog projekta 'Hrvatska svijetu' od nacionalnog značaja, multimedijske izložbe 'Nikola Tesla - Mind from the Future', 'Murtić 100 projekta' i izložbe "Croatian Inspiration" u hrvatskoj četvrti u Europa Parku, najvećem tematskom zabavnom parku u Europi. Ipak, Moneterra je do sada svakako naš najkompleksniji projekt, zahtijevajući više multidisciplinarnog pristupa, veći angažman ljudi i stručnog znanja. Ključni čimbenici uspješnog otvaranja Moneterre, među ostalim, podrazumijevali su profesionalnu koordinaciju projekta, našu stručnost i predanost te timski rad. Time smo osigurali da svaki aspekt muzeja bude pažljivo planiran i izveden, u što će se moći uvjeriti brojni građani," izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik Real grupe.

Izvedba muzeja, u intenzivnoj suradnji sa stručnjacima iz Hrvatske narodne banke, uključujući produkciju cjelokupnog sadržaja i svih elemenata postava te građevinske radove i adaptaciju prostora, realizirana je u rekordnom roku od šest mjeseci.

Muzej novca, smješten u zgradi Ban centra, ima za cilj na jednostavan, suvremen i poticajan način informirati građane o novcu, bankarstvu, osobnim financijama, monetarnoj politici te ulozi i zadaćama središnjih banaka kroz stalni izložbeni prostor koji je u velikoj mjeri digitalan i interaktivan. Njegovim otvorenjem, Hrvatska narodna banka pridružila se brojnim središnjim bankama koje u svom sastavu imaju ovakve muzeje, odnosno posjetiteljske i informativne centre. Moneterra, ili "Zemlja novca", pruža svim zainteresiranim građanima brojne korisne informacije o povijesti novca, bankarstvu te glavnim zadaćama središnjih banaka, a ulaz je besplatan.

Otvorenje drugog dijela muzeja, koji će biti posvećen budućnosti novca i financija, očekuje se tijekom jeseni, nakon završetka svih potrebnih radova.