Zagreb: Rast broja putnika na početku 2018. čak 12 posto

Zagrebačka Zračna luka Franjo Tuđman u prva dva mjeseca ove godine ostvarila je 12-postotni porast broja putnika u odnosu na isto razdoblje lani, a sličnu stopu raste očekuje i do kraja ove godine, u kojoj planira proširiti suradnju s partnerima te zaposliti novih 100-ak ljudi.

Istaknuto je to na edukativnom programu za novinare Press akademija, održanom početkom ovog tjedna u toj zračnoj luci, kojeg je koncesionar Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) organizirala u suradnji s partnerima Croatia Airlinesom, Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe (HKZP) i agencijom MediaVal.

"Press akademija je prvi program takve vrste kojeg smo organizirali s partnerima uz prezentacije raznih stručnjaka, s ciljem boljeg upoznavanja i razumijevanja procesa i procedura u zračnom prometu i na zagrebačkoj zračnoj luci, koja će krajem ožujka ove godine obilježiti i prvu godinu rada novog putničkog terminala", istaknula je voditeljica odnosa s javnošću zračne luke Lidija Capković Martinek.

Iznijela je podatke da će u toj zračnoj luci ove godine biti 30 zrakoplovnih kompanija koje povezuju Zagreb s 50 destinacija, uključujući i pet interkontinentalnih - za Toronto, Seoul, Dubai, Tel Aviv i Doha.

Najbolja nova luka u 2017., za koncesiju do sada 160 milijuna kuna

Predsjednik Uprave MZLZ-a Jacques Feron istaknuo je da je zagrebačka zračna luka proglašena najboljom novom zračnom lukom u 2017., za što će joj priznanje biti uručeno u Montrealu ove jeseni.

Član Uprave David Gabelica istaknuo je da rade sukladno svim zahtjevima svjetskih i europskih regulatornih agencija i da se drže svih zahtjeva iz koncesijskog ugovora.

"Prošlo je pet godina od početka koncesijskog razdoblja od ukupno 30 godina, koje je počelo u prosincu 2013., i svi znamo da tada nije bilo lako doći do kapitala. Prošli smo na natječaju za koncesiju, za što smo do sada uplatili 160 milijuna kuna, a još oko 23 milijuna kuna platili smo komunalnih doprinosa državi i lokalnoj samoupravi. Plaćat ćemo i dalje, a uz to imamo i dinamična plan izgradnje na zračnoj luci, pa tako sada planiramo za 2019. dopunjavanje i širenje prostora za 3,5 milijuna putnika, potom za njih pet pa osam milijuna koje očekujemo u idućim godinama", poručio je Gabelica.

Dodao je i da su prošlu godinu završili sa nešto malo više od 3 milijuna putnika ili 12 posto više nego u 2016., a još veći porast bio je u cargo/teretnom prometu.

Novi sadržaji, hotel uz luku, daljnji porast prometa i zapošljavanja

Gabelica je najavio i neke od planova za iduće godine, poput onih za staru zgradu putničkog terminala, koju će 'pretvoriti' ili u urede za najam ili za cargo aktivnosti, dodavši da bi i to rado koristili za zračni promet. Do kraja godine, kada ističe kolektivni ugovor, razgovarat će i sa sindikatima, najavio je.

"Plaće na zračnoj luci su nešto bolje od republičkog prosjeka i imamo stav da stručnost treba cijeniti i platiti. Prošle smo godine zaposlili 119 ljudi, ove ćemo godine još 100, a s porastom prometa moguće je i daljnje zapošljavanje", poručio je Gabelica.

Govoreći o zadovoljstvu putnika na zračnoj luci, Tanja Pilipović iz marketinga zračne luke naglasila je da redovno rade kvartalna istraživanja o tome po međunarodnoj metodologiji, s čime se mogu i uspoređivati s drugim zračnim lukama, a to im je važno i za praćenje ispunjavanja obveza iz koncesijskog ugovora.

"Putnici danas više očekuju od zračnih luka nego prije, pa one sve više postaju veliki 'shopping, gastro i smart city-ji' nudeći razne usluge i doživljaje ulaganjem u sadržaje i kvalitetu. Za to nam je važno znati i odakle i kuda putuju putnici, koje su razlike u njihovom ponašanju zimi i ljeti, kada nam dolazi više stranaca", kazala je Pilipović.

Iznijela je i podatke iz zadnjeg istraživanja za četvrti kvartal prošle godine, kada je na zračnoj luci bilo 46 posto domaćih putnika, a ostalo stranci. Većinom su bili u dobi od 25 do 44 godine, najviše ili 46 posto ih je putovalo zbog razonode, a istraživanje je pokazalo i da je poraslo zadovoljstvo putnika u odnosu na prethodni kvartal i stari putnički terminal.

"Još smo 'ispod crte' sa zadovoljstvom cijenama pića te općenito trgovinama i ugostiteljskim sadržajima, što planiramo pojačati u 2019., dok do kraja ožujka ove godine planiramo otvoriti kabine za pušenje. Poboljšanja su planirana i za parking", najavila je Pilipović.

Igor Štimac iz 'stare' tvrtke Zračna luka Zagreb d.o.o., koja je zapravo, kako je kazao, produžena ruka Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za praćenje provedbe koncesijskog ugovora, najavio je da bi se u 2019. mogao realizirati i hotel uz zračnu luku, koji će, iako nije na zemljištu u području koncesije, biti dodatna vrijednost zračnoj luci.

"Još ne znamo tko će investirati i upravljati tim hotelom, sada radimo na testiranju zanimanja investitora, ali znamo da bi to trebao biti hotel s otprilike 250 soba i raznim sadržajima na razini četiri zvjezdice", otkrio je Štimac.