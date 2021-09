Budući da je za osam razreda u školi određena samoizolacija, ravnateljica zagrebačke Tehničke škole Ruđera Boškovića Đurđica Fuštar zatražila je od Grada Zagreba i dobila suglasnost da proglasi Model C za cijelu školu od 24. rujna do 8. listopada. To znači da će svi učenici TŠRB sljedeća dva tjedna provesti u online nastavi. Informaciju su nam potvrdili i iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zaraza Covidom u Ruđeru se, prema našim neslužbenim informacijama, proširila među maturantima. Četvrti razredi su posljednjih desetak dana jedan za drugim odlazili u samoizolaciju. Na Model C uprava škole odlučila se nakon što je samoizolacija određena za osam razreda, što je i dosad bio protokol prema epidemiološkim mjerama. U školi se u učionicama nose maske, te se poštuje razmak između klupa.

Prema informacijama Ministarstva, s današnjim danom Covidom je zaražen 2021 učenik osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj (1116 u osnovnim školama i 905 u srednjim školama). U samoizolaciji su 10.582 učenika, njih 6667 u osnovnim školama, te 3915 u srednjim.

Bolesnih i učenika u samoizolaciji je naviše u Gradu Zagrebu (oboljelih 689, u samoizolaciji 4203). Najmanje oboljelih je u Ličko-senjskoj županiji, pet u osnovnim školama, te pet u srednjim, no u toj županiji je 95 učenika u samoizolaciji.