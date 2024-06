Zagrebački doktor, sin poznatog bankara, prebio punca i ugrizao punicu: ‘Spomenuo je lijes...'

Općinski kazneni sud u Zagrebu podigao je optužnicu protiv liječnika (31) iz Zagreba, inače osnivača poznate poliklinike i sina poznatog bankara i menadžera.

Tereti ga se da je 18. svibnja 2024. oko 13:00 sati u Zagrebu, nakon prethodne verbalne prepirke, punca više puta udario šakom u predjelu lica i to nosa i oka. Zatim je punicu, koja je priskočila suprugu u pomoć, ugrizao za ruku. Drama se odvila u njihovom obiteljskom domu.

- Puncu je nanio ozljede u vidu multifragmentarne frakture medijalnog zida lijeve orbite koje su teške naravi, a punici ozljede u vidu ugrizne rane 5x6 centimetra s lividnim podljevom, više hematoma i ekskorijaciju kože na obje podlaktice i nadlaktice koje su lake naravi - naveli su u presudi. Intervenirala je i zagrebačka policija koja je liječnika kazneno prijavila za nanošenje teških i lakih tjelesnih ozljeda.

Njegova supruga i punica koristile su zakonsku blagodat nesvjedočenja, a punac je dao iskaz. Tog dana 31-godišnjak im je bio u posjeti sa suprugom jer su brinuli o unucima.

- Probudila me vika iz hodnika. Moja kćer, zet i unuče su se svađali. A kad sam čuo riječ ‘lijes‘ ušao sam u predsoblje i pitao zeta je li normalan i kuda ide. Kćer je pokušavala smiriti cijelu situaciju i rekla mi da ga pustim da ode. Približio sam se zetu koji me je tri do četiri puta udario šakom u lice. Spustio sam se na koljena, a on me još nekoliko puta udario u glavu. Moja supruga je vrištala pa je i nju zet uhvatio za kosu te ugrizao za ruku i pobjegao van. Bio sam krvav i bila mi je razbijena arkada, a lijevo oko zatvoreno skroz - ispričao je punac.

Liječnik je iznio drugačiju verziju. Kaže da se branio od fizičkih nasrtaja.

- Prvo me ošamarila punica pa sam krenuo van iz stana. Dok sam se spremao u hodniku na mene je fizički nasrnuo tast kojeg sam, da ga odmaknem od sebe, jednom udario. Nakon udarca vidio sam da se tast uhvatio za nos koji mu je krvario. Tada me krenuo gurati i udarati, a u tom napadu priključila se i punica koja me čupala i udarala. Imam vidljivu ozljedu iza uha. Moguće je da sam u obrani ugrizao punicu - rekao je liječnik.

'Iz svega navedenog proizlazi utvrđen relevantan stupanj osnovane sumnje da je okrivljenik počinio na teret mu stavljeno kazneno djelo upravo na način kako se tereti ovom optužnicom. Tom prilikom ostvario je sva objektivna obilježja na teret mu stavljenih kaznenih djela te je postupao s izravnom namjerom, svjestan protupravnosti svojeg ponašanja, a svejedno želeći kazneno djelo kao takvo i svoje. Naime, okrivljenik u svojoj obrani niti ne negira da bi fizički napao punicu i punca, dok navedeno opravdava time da su oni njega prvi napali. Slijedom svega navedenog, ova optužnica ukazuje se opravdanom i na zakonu osnovanom', zaključili su na sudu.