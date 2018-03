Zagrebački kafić na kavu printa što god poželite, pa čak i selfie

Što god želite može se isprintati na kavu. Bilo što iz mobitela, čak i selfie, poruka, citati. Sve može izaći na kavu, priča nam Mate Nosić, vlasnik malog kafića Greenery Procaffe u Vukovarskoj ulici u Zagrebu. Njegov kafić je prvi u Hrvatskoj koji nudi printanje na kavu.

Naime, na internetu je vidio aparat koji će ispisati bilo kakav predložak na vrh šalice kave i odlučio ga je nabaviti.

- Ljudi najčešće naručuju kavu s nekim porukama. Pogotovo lijepe želje pa s tom kavom iznenade nekoga. No, rekao bih da im je najatraktivnije to što mogu staviti čak i fotografiju ili selfie - dodaje Mate.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Za naručiti ovu kavu potrebno je imati mobilnu aplikaciju. Korisnik potom odabere jedan od predložaka ili učita svoj sadržaj. Jednim klikom i kava kreće u printanje.

- Ljudi su oduševljeni. Zaista često naručuju. Moramo istaknuti i kako se ne radi o nekim umjetnim preparatima. Printa se sa ekstraktom kave pa okus, boja i kvaliteta ostaju isti - objašnjava Mate.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Među predlošcima zatekli smo i nacrt prstena sa porukom 'Reci da', ali Mate kaže kako još nije 'pala' prosidba.

- Nažalost, nije se još nitko odlučio na taj korak. Najčešće dečki pošalju djevojci neku poruku, ali još nitko nije zaprosio nikoga. Spremni smo na to. Imamo predložak, a za one koji se odvaže na to kava je besplatna i spremit ćemo im još i bocu pjenušca - kroz smijeh kaže Mate.