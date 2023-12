Zagrebački profesor: Sustav ne štiti učitelje. Maltretirali su ga! Kazna za učenike? Toga nema

Slučaj iz zagrebačke srednje škole gdje učenici provociraju profesora koji potom napada jednog od njih primjer je devijantnosti, ali ono što je više zabrinjavajuće je znak nepoštovanja prema starijima, rekao nam je zagrebački profesor Marko Sladoljev, zastupnik Mosta u zagrebačkoj gradskoj skupštini i član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

'Upali smo u moralnu i etičku kaljužu'

Podsjećamo, 24sata su prvi objavili priču iz Strojarsko tehničke škole Frana Bošnjakovića u Zagrebu u kojoj su se fizički sukobili profesor i učenik. Profesor je uhićen i osumnjičen za kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju, kazneno djelo tjelesne ozljede i dva kaznena djela povrede djetetovih prava. Na snimci se vidi kako učenik s mobitelom u rukama dolazi do profesora na neprimjereno malu udaljenost, maše mu kažiprstom ispred glave, a profesor ga pokušava odmaknuti od sebe. Hrvaju se pred pločom, učitelj potom uzima nešto s police i nekoliko puta udara učenika.

- Ja to gledam kao neki znak vremena. To je pokazatelj da smo upali u jednu moralnu i etičku kaljužu. Ovo je samo pokazatelj u kakvom smo mi stanju kao društvo. Tinejdžeri su maltretirali profesora koji se našao u teškoj situaciji u kojoj su mu preminule bliske osobe. Od strane učenika tu nije bilo sućuti i empatije, a pitanje je i što je sustav radio da nije prepoznao da je profesor u teškom stanju - rekao nam je Sladoljev kojeg je posebno naljutilo što je profesor završio u istražnom zatvoru na mjesec dana.

- Čovjek je završio u zatvoru, a to mu je prvi prekršaj. Izjavio je da se više neće vraćati u školu tako da nema straha od ponavljanja djela. Političari su oslobođeni od raznih nečasnih radnji i provest će Božić u krugu obitelji, a jedan profesor koji se branio je u istražnom pritvoru - kaže Sladoljev, koji je također profesor pa smo ga pitali je li imao slična iskustva.

'Sustav je uvijek na strani učenika'

- Meni se to nikada nije dogodilo jer imam autoritet i radim u osnovnoj školi. Neki učenici namirišu vašu slabost. Nisu sva djeca dobra i dobro odgojena. Ako imate osobu koja je sklona devijantnom ponašanju, oni namirišu da ste vi slabi i pokušavaju vas isprovocirati do krajnjih granica. Sustav ne štiti profesora nego je uvijek na strani učenika. Pedagoške mjere su administrativne zavrzlame koje škola često ni ne provede jer je to gomila papira. Profesor je u razredu prepušten sam sebi. I vremena su drugačija. Roditelji su puno više na strani djeteta, a ne institucija. Osim roditelja, na stranu učenika često staju i škole.

- Politika ne donosi zakone gdje će stati u zaštitu profesora. Struktura roditelja se promijenila. Prije, kada si napravio neku glupost, u školi nikada nije bio kriv profesor, nego si uvijek bio ti kriv. Vladajuća struktura ide niz dlaku svog biračkog tijela. Škole se boje javnog eksponiranja u medijima. Kada se tako nešto dogodi škola to zna zataškavati jer škola ne želi negativnu promociju i onda se takve stvari stave pod tepih - kaže Sladoljev i dodaje:

- Hrvatsko društvo mora doživjeti katarzu i vrijednosni se sustav mora promijeniti. Mora se promijeniti to da nije bitno kakav mobitel imaš i kakav auto netko vozi nego da budeš dobar čovjek i radiš svoj posao. Sustav mora prepoznati ugrozu profesora i da se takve stvari moraju strože kažnjavati. Učenik mora biti suspendiran na duže vrijeme iz škole, pa čak da se ide i na kažnjavanje profesora - dodao je.