Idući tjedan, od 3. do 7. svibnja, "za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola, kao i za učenike završnih 4. razreda gimnazija i strukovnih škola te 5. razreda medicinskih škola nastava će se organizirati prema modelu A, odnosno uživo u školama;

za učenike preostalih razreda srednjih škola nastava će se organizirati prema modelu C, odnosno na daljinu;

u glazbenim školama individualna nastava instrumenta održavat će se prema modelu A za sve učenike", priopćio je Stožer civilne zaštite Grada Zagreba, pozivajući se na epidemiološku situaciju.

Na nastavu u školu ići će i dalje svi osnovnoškolci, maturanti, te učenici završnih 4. razreda gimnazija i strukovnih škola te 5. razreda medicinskih škola. Uživo će se provoditi i individualna nastava instrumenata u glazbenim školama.