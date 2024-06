Zagrebački sud kaznio ministra Beroša: Mora platiti 300 eura jer nije došao niti se ispričao...

Ministar zdravstva Vili Beroš nije se u srijedu pojavio na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu gdje je trebao svjedočiti o prijetnjama koje mu je putem društvene mreže navodno uputio timaritelj lavova Danijel L. (40). Iako je uredno primio poziv, na sudu se nije pojavio niti je svoj nedolazak ispričao. Budući da su svi drugi došli na ročište, uključujući i optuženoga te njegova odvjetnika Davorina Karačića, raspravna sutkinja odlučila je da Beroš mora platiti 300 eura troška otkazivanja rasprave.

Zagreb: Nastavljeno suđenje Danijelu Laciću zbog prijetnji ministru Berošu | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL



- Pritisak na necijepljene? Ajde još jednom izvrši taj ‘pritisak‘ kunem ti se djecom da sljedeći prosvjed pred tvojom kućom neće biti ni prosvjed, a bome ni miran - napisao je optuženi sa svog Facebook profila ispod članka na društvenim mrežama, koji je govorio o proširenju covid potvrda. U komentaru je na vulgaran način spomenuo i ministrovu "mrtvu mater".

Na početku suđenja Danijel je rekao da se ne osjeća krivim, a na ispitivanju u tužiteljstvu priznao je da je autor komentara. Branio se da ga je napisao u vrijeme kad je imao katastrofalan mjesec, djeca su mu bila bolesna i sve mu se ‘nakupilo‘.

- Stalno sam čitao o covid potvrdama i osjećao sam se frustrirano te sam morao to nekako izbaciti iz sebe. Sram me zbog napisane vulgarnosti. Ja nisam nasilna osoba, niti su mi poznati ministrovi osobni podaci - kazao je Danijel.

vili beroš | Foto: Patrik Macek/PIXSELL



Ministar je, pak, tužiteljima rekao da za sporni komentar-prijetnju nije ni znao dok ga nisu kontaktirali iz policije. Kazao je kako okrivljenika ne poznaje, nikad s njim nije kontaktirao niti ima policijsku zaštitu. Društvene mreže ne koristi zbog negativnih iskustva s njima.

- Što se tiče učestalih prijetnji, stvaraju mi izrazitu neugodu, strah, osjećaj ugroze, pogotovo kada se spominje moja obitelj i djeca, i kada se navode privatni elementi poput moje adrese stanovanja i slično. To je krajnje neprimjereno i ometa me u svakodnevnom funkcioniranju i dužnostima koje obavljam - rekao je Beroš u tužiteljstvu, no na sudu se ne pojavljuje.