Zagrebački ugostitelj: 'Kupci su postali razmaženi. Idiotizam je sve ovo s fritulama na Adventu'

Nijedan biznis u Hrvatskoj nema toliko puno zaposlenih koji radi na način s tako malim profitima i s tako malim dobicima. Ovaj posao je osuđen na propast na ovaj način. Znate li što se dogodi? Jedan napravi nekakvu fritulu od 12 eura koja je bezvezna i o tome svi pišu. To je idiotizam, komentirao je u razgovoru za RTL zagrebački ugostitelj Marin Medak.

Ugostitelj je prokomentirao zagrebački Advent, ali i rast cijena te ponudu hrane u Zagrebu. Sve je usporedio s Rimcem.

- Pa ja bih prvi htio voziti Rimčev auto, ali ne mogu. Rimac se u Hrvatskoj proizvodi. Koliko ih ima proizvedeno i koliko ih se vozi na ulici? Ovako ne vidite, vi možete vidjeti samo Rimca da ga vozi i nikog više jer košta 2,5 milijuna eura. Tko ima novca za to? Nema nitko. Tako isto i za ovo. Ljudi se uhvate za glupost i o tome se piše. To je meni idiotizam da netko uopće ide raditi takve fritule, na takav način. A pogotovo oni koji o tome pišu i oni koji to kupuju - istaknuo je.

Cijene su, ističe Medak, svugdje porasle.

- Prosječan iznos računa u zadnjih pet godina u restoranima je porastao 80 posto. Sve je poraslo, sve je skuplje. Na kraju krajeva, u zadnjih petnaest godina je zlato poraslo tri puta, a inflacija je tu normalna - pojašnjava.

Za smanjivanjem cijena, tvrdi Medak, nema razloga.

- Pogotovo kada vidimo neto dobit jer neto dobit u zadnjih pet godina u prosjeku u ugostiteljskoj djelatnosti je pet posto, a inflacija je u tom periodu bila skoro 80 posto. Znači, ne možete ostvariti godišnje veću dobit od sedam posto u zadnjih pet godina - rekao je.

Ustvrdio je da je zagrebačka ugostiteljska ponuda daleko jeftinija od drugih metropola u okruženju.

- I kupac je razmažen, kupac tu bira i može otići gdje god želi i kad god želi izabrati. Jest će jako dobro. Zagreb ima jako dobre restorane i jako dobru ponudu i dalje je ta ponuda daleko jeftinija od Ljubljane, Beča, Budimpešte ili bilo koje konkurencije koja je u neposrednoj blizini nas - zaključio je Medak.