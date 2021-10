Korona ne zna za blagdan Svih svetih, ali što se tiče Zagreba nema cijepljenja do utorka. U jeku rasta interesa za cijepljenjem svi punktovi su zatvoreni. Iz HZJZ-a za Jutarnji kažu da je inače vikendom slab odaziv ljudi na cijepljenje. Očito su procijenili da uz blagdan koji pada na ponedjeljak, ne bi puno ljudi pohitalo po prvu dozu cjepiva koje je najučinkovitija pomoć u borbi protiv pandemije.

S obzirom na to da gradovi i županije sami procjenjuju hoće li, i kako će, organizirati procjepljivanje vikendom, cijepljenje nije obustavljeno u cijeloj zemlji. Tako se u Splitu građani mogu cijepiti u zgradi Higijenskog u Vukovarskoj ulici broj 46 i danas i na i na blagdan Svih svetih od 8 do 12 sati. Moraju imati samo važeću zdravstvenu iskaznicu i mogu doći bez najave.

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije cijelo vrijeme moguće je cijepiti se pa tako se može i danas do 15 sati. Inače se ondje vikendom procjepljuje: subotom od 8 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 15.

Od 2. studenog u Zagrebu punktovi za cijepljenje na Velesajmu bit će u grijanim paviljonima 8. i 9. Do sada je to bio paviljon 6.

Nastavni Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar ususret blagdanu objavio je na svojim stranicama upute građanima što da rade u slučaju da dobiju pozitivan nalaz na korona virus.

- Zbog sve većeg povećanja broja novooboljelih osoba od bolesti COVID-19 u gradu Zagrebu, ali i praćenja njihovih kontakata, što je svakodnevni posao naših epidemiologa, ljubazno vas molimo za razumijevanje i strpljenje. Zbog svega navedenog, nismo u mogućnosti odmah i promptno reagirati na svaki pojedini slučaj te vam donosimo upute o postupanju u slučaju obolijevanja ili bliskog kontakta s oboljelom osobom. Ljubazno vas molimo da prvo obavijestite svojeg izabranog liječnika obiteljske medicine koji će vam dati upute o izolaciji ili po potrebi otvoriti bolovanje – pojasnili su na svojim stranicama.

Ondje su istaknuli i kratke upute što učiniti ako ste pozitivni na koronavirus ili ste bliski kontakt:



Dobio/la sam pozitivan nalaz na COVID-19

- Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.

- Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su preopterećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.). Liječnik će vam dati upute o izolaciji te po potrebi otvoriti bolovanje.

- Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne i druge ustanove), odmah obavijestite svog poslodavca, odnosno nadležni COVID-19 tim ustanove u kojoj radite, koji će potom kontaktirati teritorijalno nadležnog epidemiologa radi procjene potrebe daljnjeg postupanja unutar kolektiva.

- Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati na COVID-19 (izuzetak su teški klinički oblici COVID-19 i imunokompromitirani bolesnici).

- Obavijestite bliske kontakte o svojoj bolesti, odnosno pozitivnom nalazu na COVID-19 te ih uputite da se jave izabranom liječniku radi karantene (samoizolacije). Trebaju biti u karanteni 10 dana od zadnjeg kontakta s Vama, npr. ako ste s osobom bili u kontaktu 5. listopada, tada je osoba u karanteni do 15. listopada, te 16. listopada nastavlja svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti (posao, škola i dr.) pod uvjetom da tijekom karantene nije razvila nikakve simptome bolesti.

- Bliski kontakti su sve osobe s kojima ste bili u kontaktu unutar 48 sati prije pojave prvih simptoma bolesti (odnosno od uzimanja brisa ako nemate nikakve simptome bolesti, a nalaz brisa je pozitivan na SARS-CoV-2) pa sve do trenutka Vašeg odlaska u izolaciju.

- Pripremite popis bliskih kontakata.

Podaci o bliskom kontaktu:

- ime i prezime, adresa, kontakt telefon/mobitel

- opis kontakta (datum, mjesto, vrsta i trajanje kontakta)

- radno mjesto/zanimanje (posebno važno ako se radi o zaposlenima u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi tj. Domovima za starije i nemoćne).





Ako ste bliski kontakt osobe oboljele od COVID-19 (laboratorijski potvrđen SARS-CoV-2)

- Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.

- Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom (npr. ako su preopterećene telefonske linije, ako je vikend i Vaš liječnik ne radi i sl.).

- Vaš će liječnik uzeti osnovne podatke o osobi oboljeloj od COVID-a 19 čiji ste bliski kontakt radi provjere (uvidom u informatički sustav ili izravnim kontaktiranjem epidemiologa) i po potrebi otvoriti bolovanje.

- Ostanite u karanteni (samoizolaciji) 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a sljedeći dan je prvi dan karantene.

- Ako je bliskom kontaktu prošlo 14 dana od zadnje doze cijepljenja i/ili je prebolio bolest prema trenutno važećim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, isti ne ide u samoizolaciju, nego se mora pridržavati pojačanih mjera opreza (nošenje maske, dezinfekcija ruku i sl.) i preporučuje se testirati brzim antigenskim testom (BAT) između petog i sedmog dana nakon bliskog kontakta.

- Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite svojeg poslodavca odnosno nadležni COVID-19 tim ustanove u kojoj radite.