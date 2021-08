U Zambratiji nedaleko Umaga napao me djelatnik aquaparka. Udario me veslom po glavi nakon čega su me morali šivati i dobio sam četiri šava, požalio nam se čitatelj iz Zagreba.

Dodao je da je sve počelo u večernjim satima u četvrtak kad je s dva prijatelja otišao na noćno kupanje na plažu u Zambratiji.

Otišli su do tobogana i platforme na napuhavanje te se na nju popeli.

- Čim sam se popeo na njega, djelatnik aquaparka doplivao je na surferskoj dasci, a imao je i veslo. Derao se da siđem i uputio mi niz psovki. Budući da nisam htio probleme, sišao sam s te platforme. On je doplivao do mene i mojih prijatelja i nastavio s vrijeđanjem i prijetnjama da će nas prebiti. U jednom je trenutku zamahnuo veslom. Digao sam ruku u znak obrane pa se zaustavio. Kad sam se okrenuo kako bih se vratio na plažu, osjetio sam udarac po glavi od kojeg sam skoro pao u nesvijest. Krv je šikljala na sve strane pa sam se jako uplašio. Teturajući sam otišao iz mora, dok je djelatnik dalje nastavio s prijetnjama mojim prijateljima - opisao je Zagrepčanin.

'Pogriješio sam, ali nije me trebao napasti'

Dodao je da su na plaži bile dvije žene koje su pozvale Hitnu, koja je došla vrlo brzo i odvela ga.

Pružili su mu pomoć i zašili glavu.

- Dobio sam četiri šava. S Hitnom je došla i policija iz Umaga koja me ispitivala o situaciji. Znam da sam pogriješio, no nije me trebao napasti i teško ozlijediti - ogorčen je.

Istarska policija je za Glas Istre potvrdila navode 20-godišnjeg Zagrepčanina. Na njihov upit odgovorili su da su oko 21.30 primili dojavu o narušavanju javnog reda i mira na plaži u Zambratiji.

Dolaskom policije na mjesto događaja zatečena su dvojica 2O-godišnjaka iz Zagreba koje je, dok su se nalazili u moru prvo verbalno, a potom i jednog od njih veslom po glavi udario nepoznati muškrac.

On je, navodi policija, bio revoltiran time što se penjao na zrakom punjene gumene dijelove tzv. wibite. Dvadesetgodišnjaku je pružena pomoć na hitnoj u Umagu te težina zadobivenih ozljeda još uvijek nije poznata.