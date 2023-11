Zagrepčanka mu zbog prekida priuštila pakao: Objavila gole slike, lagala o trudnoći, tukla ga

Godinu dana veze sa Zagrepčankom V.B. (46), iza koje su dvije osuđujuće uvjetne osude za protupravno oduzimanje slobode i krađu, prisjelo je sredovječnom Istrijanu koji je nakon prekida intimnih druženja proživio zastrašujući pakao, piše Jutarnji list.

Kako navode, kad joj je u travnju 2018. priopćio da je njihovoj vezi kraj, nije mu ni na kraj pameti bilo da će njegove golišave slike dospjeti do njegovih ukućana, točnije djece, ali i bivše supruge, prijatelja, susjeda te znanih i neznanih putem društvenih mreža.

Osim fotografija, kako je otkrila policija, V.B. je slala i uznemirujuće poruke svima, pa i njegovoj susjedi i prijatelju govoreći im usput i da je trudna i da nosi njegovo dijete. Kako se otkrilo, i njezine su golišave fotografije dospjele u javnost, kao i one njih oboje u krevetu.

Jedne zime kad mu je odlučila priopćiti da nosi njegovo dijete predložila mu je susret ispred riječkog KBC-a. Napala ga je, tukla, razbila mu naočale, ogrebla ga po nosu i za kraj pošpricala suzavcem, piše Jutarnji list.

Policiji se odlučio obratiti za pomoć kada su mu u svega par tjedana na kućnu adresu iz zagrebačke okolice stigla dva kuvertirana anonimna pisma. Jedan je sadržavao isprintane fotografije mrtvačkog sanduka ispred kojeg je bio križ s njegovim imenom te godinama rođenja i smrti ali i s porukom: ‘Vrati pare ili ti je došao kraj i tebi i...‘ A u drugom pismu uz fotografiju, pak, dva mrtvačka sanduka bila je poruka: ‘Nisi vratio pare? Ideš kod D., kaže da te čeka i da mu fališ. Ali ne ideš sam!‘.

Zagrepčanka je privedena i kazneno prijavljena za nametljivo ponašanje, a Općinski sud osudio ju je na osam mjeseci zatvora. Ipak, nije završila iza rešetaka jer je dobila uvjetnu osudu s dvogodišnjim rokom kušnje. Sud joj je naložio i plaćanje 633 eura sudskih troškova. S nepravomoćnom odlukom suda ona se ne slaže te je uložila žalbu jer se ne smatra krivom.

- On me kontaktirao u proljeće 2017. i pozvao na kavu. Činio mi se psihički loše. Ja sam od ranije znala njegovu bivšu ženu, a on mog bivšeg muža. Između nas je došlo do intimne veze, bila sam mu potpora u svemu, kupovala sam mu odjeću, posjećivala ga kad je bio u bolnici. Kad mi je rekao da će prodati kuću i preseliti u Zagreb blizu mene, rekla sam mu da ne želim ozbiljniju vezu već da mi je naš odnos zabava, dok traje traje na što mi je rekao da me voli. Burno je reagirao, ali smo se nastavili viđati kad je dolazio poslovno u Zagreb. Bile su to samo kave bez konzumacije seksa - branila se optužena V.B. spominjući da je on tada pio tablete i bio depresivan jer su ga ostavile dvije supruge. Što se tiče golišavih fotografija rekla je da ih je slala njemu na WhatsApp jer su se rijetko viđali i dijelile su ih stotine kilometara.

Priča oštećenog muškarca se razlikuje. On tvrdi da je V.B. nazvao radi nekog posla i da su se počeli viđati svaka dva tjedna. Nije dugo trebalo da primijeti da s njom nešto nije u redu, no tome nije pridavao pažnju. Ustvrdio je da ga je zasula porukama s desetak različitih telefonskih brojeva, piše Jutarnji list.