Zagrlila je svoju sestricu prvi i zadnji put: 'To je bilo posebno'

Dvije blizanke, rođene 13 tjedana prerano, provele su sedam tjedana razdvojene - svaka u svom inkubatoru.

Njihove roditelje Amy i Connora dočekale su tužne vijesti. Mala Esme imala je previše tekućine u mozgu, a doktori su im rekli da čak i ako preživi, neće imati dobru kvalitetu života.

Foto: Mercury Press & Media

Pogođena vijestima, Amy je zamolila da malu Esme i njezinu sestricu Charlotte medicinska sestra stavi zajedno na njezina prsa kako bi ih mogla držati u isto vrijeme. I kako su legle na svoju majku, Charlotte je obgrlila svoju sestricu. Roditelji su taj trenutak odlučili zabilježiti kamerom.

- Kad sam ih držala zajedno, moj svijet je bio potpun. Sve je bilo dobro u tom trenutku. Kad je Charlotte zagrlila sestru, to je bilo nevjerojatno slatko. Bio je to poseban trenutak između njih dvije - ispričala je Amy za The Sun.

Foto: Mercury Press & Media

Esme je umrla u majčinom zagrljaju dva dana nakon što je fotografija nastala.

Amy je sad ponovno trudna i idući mjesec trebala bi roditi dječaka. Mala Charlotte skoro će navršiti dvije godine, a njezini roditelji kazali su da će malenoj pričati o njezinoj sestri.