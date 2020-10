Zahuktava se kampanja: Biden i Trump u borbi za rane glasove

Dva tjedna prije predsjedničkih izbora u SAD-u već je 25,83 milijuna ljudi iskoristilo mogućnost ranog glasovanja. Trump, prema anketama, zaostaje za Bidenom na nacionalnoj razini

<p>Aktualni predsjednik <strong>Donald Trump</strong> u nedjelju će biti u Nevadi, važnoj državi u kojoj oba kandidata imaju šanse za pobjedu.</p><p>Više od 100 tisuća birača već je glasalo u Nevadi, pokazuju službeni podaci.</p><p>Trump će održavati predizborne skupove svakoga dana do debate sa svojim protukandidatom, demokratom <strong>Joeom Bidenom</strong> u četvrtak na Floridi, kazao je glasnogovornik Trumpove kampanje<strong> Tim Murtaugh.</strong></p><p>Prije Floride, Trump će još održati skupove u Arizoni i Sjevernoj Karolini.</p><p>Biden će u nedjelju biti u Sjevernoj Karolini, gdje je glasalo već 1,2 milijuna birača, prema službenim podacima.</p><p>Do sada je 25,83 milijuna ljudi već iskoristilo mogućnost ranog glasanja na izborima koji se održavaju 3. studenog, prema podacima U.S. Elections Projecta, čime je srušen rekord.</p><p>Mnogi su ranije glasali zbog zabrinutosti za sigurnost uslijed pandemije koronavirusa.</p><p>Demokrati uživaju značajnu prednost kod ranih glasača, uvelike zbog glasanja poštom.</p><p>Od 10,6 milijuna glasova poštom, 5,8 milijuna čine demokrati, prema U.S. Election Projectu, koji je pokrenulo Sveučilište Florida.</p><p>Trump, prema anketama, zaostaje za Bidenom na nacionalnoj razini te u ključnim saveznim državama, dok je također njegova kampanja dobila i manje novčanih sredstava od Bidenove.</p><p><br/> U poruci poslanoj donatorima menadžerica Bidenove kampanje Jen O'Malley Dillon ustvrdila je kako su rezultati anketa na nacionalnoj razini zavaravajući, budući da su Biden i Trump blizu u ključnim državama.</p><p>"Ne smijemo postati samodopadni jer je istina da Trump još uvijek može pobijediti i sve indikacije pokazuju da ovo neće biti odlučeno do posljednjeg trenutka", napisala je.</p><p>Trump je održao skupove u subotu u Michiganu i Wisconsinu, državama u kojima je pobijedio s malom razlikom 2016.</p><p>Na skupu u Muskegeonu u Michiganu Trump je kritizirao demokratsku guvernerku Gretchen Whitmer zbog oštrih restrikcija uslijed pandemije koronavirusa.</p><p>Restrikcije je nazvao "nepoštenima" te je ismijao plan o otmici guvernerke koji je otkrio FBI, a koji je planirala provesti ekstremistička desničarska skupina.</p><p>“Nadamo se da ćete joj uskoro poslati njene stvari"; rekao je Trump, dok su okupljeni uzvikivali nekoliko puta: "Zatvorite ju!".</p><p>Whitmer je odgovorila na Twitteru da je "upravo takva retorika dovela živote mene, moje obitelji i drugih vladinih dužnosnika u opasnost, dok pokušavamo spasiti živote naših Amerikanaca".</p>