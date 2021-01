Mostov Nikola Grmoja konstatirao je kako Plenković nije odgovorio ni na jedno pitanje upućeno iz oporbe, već samo na ona unaprijed pripremljena iz redova svoje stranke. On se osvrnuo na ovrhe nakon katastrofe koja je zadesila ljude na Banovini i u dijelu Karlovačke i Zagrebačke županije.

- Ponovno ste posegnuli za nekakvim preporukama, koje nikoga ne obvezuju. Ljudi se upućuju da pod ovim stresom idu na sudove, kod javnih bilježnika i traže odgodu ovrhe, a pri tom je uopće pitanje gdje su njihovi ovršni prijedlozi. Zašto Vlada to nije riješila Zakonom i zaustavila ovrhe da im se ne blokira novac koji im je sada itekako potreban - upitao je dodavši kako je Vlada u cijeloj ovoj krizi kasnila.

- Žalosno je da svaki prijedlog odbacujete i svaku dobronamjernu kritiku prikazujete kao demontažu države - poručio je.

Plenković je najprije demantirao tvrdnju da su mu članovi njegove stranke i vladajuće većine čitali pripremljena pitanja.

- Odgovarao sam na upite čitatelja, to nije bilo unaprijed dogovoreno - istaknuo je.

Odbacio je i tezu da su kasnili s reakcijama u ovoj krizi.

- Zahvaljujući aktivnostima porezne uprave, Ministarstva pravosuđa, javnobilježničke komore, mi smo odmah reagirali da se zastane sa bilo kakvim aktivnostima koje su vezane za ovrhe na pogođenom području. I taj segment smo olakšali, prema tome, nas optuživati da smo mi bešćutni i da nemamo dovoljno empatije jednostavno ne stoji - poručio je Plenković.

I Ministarstvo financija, kao i pravosuđa, ali i javnobilježnička komora i FINA, naglasio je, učinili su sve da ne dolazi do ovrha u ovom periodu.

- Kao što smo otpisali troškove režija, dali jednokratne pomoći... Nema elementa koji nije u funkciji i koji ne ide za pomoći na terenu - rekao je premijer dodavši kako je oporbeni zastupnik, HSS-ov Krešo Beljak, čak i zahvalio ministru Ivanu Malenicu zbog učinjenog, a da za time nema potrebe jer se sve to učiniti mora u skladu sa Zakonom.

- Ja jesam zahvalio ministru Malenici jer je poštovao Zakon, a to je od jednog HDZ-ovca doista čudno. Meni je to čudo i ja to doista nisam mogao vjerovati, zato je išla zahvala - poručio je Beljak.

Nasmijao je premijera Plenkovića.

- Vi sto posto nama dolazite, meni je sada to jasno. Dva puta nas je pohvalio - rekao je Plenković kroz smijeh.

A Beljak je dobio od predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića, opomenu jer se javio za povredu Poslovnika, koja to nije bila.

- Bili ste šarmantni, ali ste izašli izvan okvira Poslovnika - rekao je Jandroković.

Grmoja je ponovio kako Plenković nije odgovorio ni jedno pitanje pa tako ni njegovo hoće li obustavu ovrha riješiti Zakonom.

- Osobno ću inicirati sastanak svih zastupnika u šestoj izbornoj jedinci kako bismo vas prisilili da riješite situaciju građana Siska. Niste odgovorili ni na pitanje što će biti s onim građanima koji nisu socijalni slučajevi, a pretrpjeli su štetu. Tražit ću rješenje, a vi nastavite izbjegavati odgovore - rekao je.