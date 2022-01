Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske vrlo je zadovoljna Vladinim Konačnim prijedlogom zakona o socijalnoj skrbi koji ulazi u saborsku proceduru, jer se povećava osobna invalidnina i ukida cenzus na invalidnine, rekla je u petak saborska zastupnica Ljubica Lukačić.

Osobna invalidnina povećava se s 1500 na 1750 kuna.

Također ukinut će se prihodovni i dohodovni cenzusi na osobne invalidnine i svatko tko radi ili ima mirovinu moći će ostvariti pravo na osobnu invalidninu, istaknula je Lukačić na konferenciji za novinare održanoj s predstavnicima Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (ZSOIH) na temu otvorenih pitanja vezanih za novi Zakon o socijalnoj skrbi u odnosu na osobe s invaliditetom

Trenutno oko 40.000 osoba ostvaruje pravo na osobnu invalidninu, rekla je i izrazila nadu da će se zakonom o inkluzivnom dodatku obuhvatiti sve osobe s invaliditetom, što do sada nije bilo moguće. Tako bi osobe s invaliditetom mogle ostvarivati naknadu od nastanka invaliditeta do kraja života ili eventualnog ozdravljenja, dodala je Lukačić.

Naglasila je kako su to dvije velike stvari vezane uz osobe s invaliditetom, a još je nekoliko drugih izmjena koje će poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom.

To je pokazatelj koliko doista Vlada osobe s invaliditetom smatra partnerom, ocijenila je saborska zastupnica Lukačić dodavši kako su njezini prijedlozi u Hrvatskom saboru usklađeni sa Zajednicom osoba s invaliditetom. To je oblik suradnje koji donosi rezultate i to je dobar put obostrane suradnje i partnerstva osoba s invaliditetom i Vlade s premijerom Andrejem Plenkovićem u rješavanju problema, dodala je.

Predsjednik Saveza slijepih Vojin Perić: Prihvaćanje potencijala osoba s invaliditetom

Predsjednik Saveza slijepih Vojin Perić ocijenio je kako je učinjen civilizacijski iskorak prihvaćanjem potencijala, vrijednosti i talenata osoba s invaliditetom i njihove razlike na tržištu rada, obrazovanju i svim drugim aspektima ljudske djelatnosti.

Time je postignuto da nema diskriminacije u odnosu na osobe bez invaliditeta, jer je inače osoba s invaliditetom morala trošiti pola svoje plaće na ublažavanje posljedica invaliditeta. Nemoguće je anulirati, ali pokušavamo minimizirati učinak invaliditeta na troškove života, rekao je Perić zahvalivši Vladi i premijeru na tome.

Iako imaju smanjenje sposobnosti invalidnost ne bi trebala biti isticana kako primaran atribut, nego sekundaran, a isticat bi trebalo zanimanje osoba s invaliditetom. Taj mentalni sklop treba promijeniti, poručio je Perić.

Dopredsjednica Saveza organizacija osoba s invaliditetom Marica Mirić izrazila je zadovoljstvo novim zakonskim prijedlogom i doprinos povećanja uključenosti osoba s invaliditetom u društvo kroz potpore.

Ukidanje cenzusa i povećanje invalidnine omogućit će dostojanstveniji život osobama s invaliditetom. Napomenula je kako se planira donošenje zakona o inkluzivnom dodatku i zakona o osobnoj asistenciji što bi omogućilo ostanak osoba s invaliditetom u njihovoj zajednici.