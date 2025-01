Zajednica utemeljitelja HDZ-a: 'Milanović je farsa... Birači, čuvajte se političkih patuljaka'

Zajednica utemeljitelja HDZ-a 'Dr. Franjo Tuđman' dala je podršku Draganu Primorcu uoči drugog kruga predsjedničkih izbora te su se oglasili priopćenjem kojeg potpisuje Ivica Tafra. U njemu poručuju da Milanović nije nikakav zaštitnik jednakopravnosti i konstitutivnosti naroda u BiH te govore kako je nedostojan dužnosti predsjednika Republike.

- Milanović je farsa, Milanović je laž, Bosna i Hercegovina nije amanet Alije Izetbegovića, RS ne bi trebala biti amanet Radovana Karađžića, sudbina hrvatskog naroda u BiH ne smije biti u rukama Zorana Milanovića - navode u priopćenju koje prenosimo u nastavku.

Foto: HDZ

"Svi u Hrvatskoj ali i BiH moraju znati da Milanović nije nikakav zaštitnik jednakopravnosti i konstitutivnosti naroda u BiH, da im svojim lažima i obmanama samo čini štetu. Prava je istina da Milanović svojim lažnim retoričkim radikalizmom svesrdno minira sve napore Hrvatske vlade u tom smjeru. Naša je poruka hrvatskim biračima: čuvajte se političkih patuljaka koji se žele predstaviti kao gorostasi! Milorad Dodik može pozvati hrvatske birače da glasuju za njega, možda mu odgovara Milanović kao predsjednik RH i zapovjednik hrvatskih oružanih snaga, ali mi smo tu da one među biračima koji su se u prvom krugu odazvali tom pozivu, pozovemo da to u drugom krugu nikako ne čine, jer to nije u interesu Hrvatske niti je u interesu Hrvatskog naroda u BiH!

Možemo razumjeti međusobnu naklonost ljudi koji jedan drugog izvlače iz izolacije, izjavljuju da dijele iste vrijednosti, imaju isti odnos prema zakonima i Ustavu, prema međunarodnoj zajednici, sličan prema Ruskoj agresiji na Ukrajinu, koji se koriste se sličnim rječnikom i imaju stil. Možda je predsjedniku Republike srpske u interesu da je na čelu Hrvatske Milanović koji podriva svaku zajedničku inicijativu EU i NATO saveza, posebice kada je riječ o Ukrajini, odnosno o Rusiji. Ali to nije interes ni Hrvatske ni onih koji u njoj žive! Istina je samo jedna: Milanović je nedostojan dužnosti predsjednika Republike, a obespravljenost Hrvata u BiH na duži rok svojevremeno je zacementirao upravo Zoran Milanović.

Ako Dodik s Milanovićem dijeli iste vrijednosti, a pet puta je bio sa Putinom u razdoblju u kojem Putin zbog agresije na Ukrajinu nije bio s nikim, držimo da je time rekao sve o sebi, ali i dosta toga o Milanoviću, koji je izdao i prodao interese hrvatskog naroda u BiH i koji se poigravao sa njegovom konstitutivnošću. Svaki put kada se Milanović uključi u komentiranje političkih prilika u BiH radi to na korist bošnjačkog unutarizma. On je neproduktivni samodopadnik prostačkog izričaja koji vas nastoji zavarati lažnom brigom, lažnom empatijom, lažnim razumijevanjem i lažnom retorikom.

Stvarne posljedice Milanovićeva djelovanja su takve da nas ne bi čudilo da se u budućnosti, po uzoru na Mesića i njega proglasi počasnim građaninom Sarajeva. Milanović je farsa, Milanović je laž, Bosna i Hercegovina nije amanet Alije Izetbegovića, RS ne bi trebala biti amanet Radovana Karađžića, sudbina hrvatskog naroda u BiH ne smije biti u rukama Zorana Milanovića! U „Srpskom svetu“ (u kojem Milanović tako dobro pliva) nema Europe, nema NATO saveza, nema vrijednosti zapadne civilizacije, postoji samo paradigma o ugroženosti srpskog naroda i nabrajanje interesnih zone Beograda bez odmaka od političkih načela režima Vladimira Putina koji smatra da je invazija na susjednu suverenu državu njegovo legitimno pravo. Protiv domoljublja i nacionalnih politika svakog naroda nemamo ništa. Dapače. Ali legitimni predstavnici srpske nacionalne manjine sjede u parlamentima država u kojima žive. U Hrvatskoj, konkretno, oni ne žive u „Srpskom svetu“, oni žive u zapadnoj demokraciji, europskoj uniji, europskom gospodarskom prostoru i članici NATO saveza s kojima, kao i ostali hrvatski građani, dijele iste vrijednosti. Nažalost, ne i Zoran Milanović."