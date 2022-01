Policija u Los Angelesu identificirala je muškarca koji je nasmrt izbo studenticu Briannu Kupfer u prodavaonici luksuznog namještaja u kojoj je radila, nekoliko sati nakon što je ponudila rekordnih 250.000 dolara za informaciju koja je dovela do njega, piše New York Post.

Policija je u utorak upozorila građane da je osumnjičeni Shawn Laval Smith (31) naoružan i opasan te da je velika vjerojatnost da će koristiti javni prijevoz.

Pogledajte snimku nadzorne kamere

Brianna Kupfer (24) ubijena je 13. siječnja u nasumičnom napadu dok je radila sama u trgovini u Croft Houseu na North La Brea Ave, a pronašao ju je kupac. Prijatelju je ranije poslala poruku da je netko došao u trgovinu i da ima jako loš osjećaj.

Ubojica ju je zatim izbo do smrti te otišao kroz stražnja vrata ne uzevši ništa. Policija je objavila nadzorne snimke osumnjičenika, koji je kažu viđen kako mirno šeta ulicom, i objavila veliku nagradu, kombinaciju novca općinske nagrade i donacija zajednice.

- Osjećam olakšanje što je policija uspjela identificirati osumnjičenog koji je ubio moju kćer i nadam se da će uskoro biti uhićen - rekao je Todd Kupfer, otac ubijene djevojke koja je studirala dizajn i radila u trgovini.

- Ne znam točno kakvog je pomaka bilo u istrazi, ali detektivi su mi rekli da aktivno rade na tome. To su dobri detektivi, stalo im je do svog posla i marljivo su radili, 24 sata dnevno, da pronađu tko je ubio moju kćer - dodao je.

Već je bio uhićen i oslobođen

Smith je od ranije poznat policiji te je bio uhićen i pušten iz zatvora bez plaćanja jamčevine u listopadu 2020. godine.

- Smith je kupio predmet u trgovini, ali su ga zaposlenici zaustavili nakon što su pronašli druge stvari iz trgovine u njegovom posjedu. Policija Covina pustila je Smitha isti dan bez jamčevine, ali ga je pozvala da se ponovno pojavi na sudu. Međutim, ured Okružnog tužitelja LA-a odlučio je ne podnijeti nikakve optužbe za to uhićenje - kazao je David Rodriguz iz policijske uprave Covina.

Što takav čovjek radi na slobodi?

Smith je također optužen za pucnjavu 14. studenoga 2019. godine, a tada je i platio jamčevinu od 50.000 dolara. Smithu je naređeno da ne kontaktira žrtve ili bilo koga od žrtvine obitelji te da ih ne uznemirava na društvenim mrežama.

- Policija mi je rekla da je Smith trebao biti iza rešetaka.Čuo sam da je njegov dosje puno gori od samih prekršaja, ali to vam govori da netko ne radi svoj posao i da treba doći do promjene. Svi znamo da je ovo moglo biti bilo čije dijete. To je jednostavno besmisleno. Moja kći je bila potpuno nevina žrtva i 100 posto ga nije ničim isprovocirala - ispričao je ožalošćeni otac

- Ovo nas je pogodilo do srži i treba biti podsjetnik za sve da se zapitaju: 'Gle, želimo li doista ovakvu opasnost u svojim životima? Što radimo ovdje?’ Ovo se mora promijeniti - poručio je.

Smith je nedavno bio u Pasadeni, Santa Monici, West Hollywoodu i drugim mjestima u južnoj Kaliforniji, prema posteru koji je objavio LAPD. Odjel je upozorio da "posebnu pozornost" treba posvetiti autobusnim stajalištima i željezničkim peronima u potrazi.