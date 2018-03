Zaklao ženu pa krvav uključio 'live': 'Izbacila me je iz kuće...'

Muškarac u Njemačkoj šokirao je prošlog petka uključivši prijenos uživo na Facebooku netom nakon što je nožem izbo svoju ženu. Još lica oblivena krvlju, 41-godišnji Abu Marwan počeo je govoriti u kameru i rekao kako je presudio svojoj supruzi nakon što ga je izbacila iz kuće.

- Pozdrav, zovem se Marwan i upravo sam bio sa svojom ženom. Izbacila me iz kuće i ja sam ju izbo nožem. Rekao sam joj da našeg sina pusti da živi sa mnom no ona je odbijala i htjela se obratiti socijalnoj službi. Tada sam ju tri, četiri puta ubo nožem. Ne znam je li živa ili mrtva. A ovdje je moj sin i on želi živjeti sa mnom. Ja samo želim živjeti sa svojom djecom. Nisam kriminalac, ali ako vam netko ne dopušta da živite u miru, nešto morate učiniti - rekao je prenoseći svoje obraćanje uživo na društvenoj mreži.

Prijateljima na Facebooku rekao je da je to učinio da bi poslao poruku svim ženama koje se 'igraju' sa svojim muževima.

- Ovako ćete i vi završiti - poručio je Marwan, inače porijeklom Sirijac. Al Arabiya English piše kako je Marwan u snimci pozvao korisnike mreže da njegovu objavu dijele dalje.

Optužen je da je svoju partnericu (37) pet puta izbo nožem, a zatim istrčao iz kuće s 12-godišnjim sinom i upalio Facebook live. Policija ga je ubrzo uhitila nakon što je pobjegao s mjesta zločina u njemačkom gradu Karlsruheu. Par ima i kćer koja je, prema pisanju medija, pozvala policiju.