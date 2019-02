'Zaključavamo se u sumrak. Ne znamo koga će idućeg napasti'

Ne želim o tome razgovarati, kazao nam je S. C. (66) iz Malih Grabičana, naselja pokraj Lepavine, koji je prije šest dana doživio jednu od najvećih trauma u životu.

On je u gluho doba noći, negdje oko 2,50 sati napadnut u vlastitoj kući od razbojnika koji je tražio novac. Kako nesretni čovjek nije imao novca da udovolji bešćutnom kriminalcu on ga je nekoliko puta šakom udario u glavu i kad je nemoćni čovjek pao na tlo dobio je još nekoliko udaraca nogom po tijelu. Napadač i kako u naselju govore da je imao i pomagača se izgubio. Inače S. C. koji živi sam sa bolesnim sinom je prevezen u koprivničku Opću bolnicu gdje su utvrđene teške ozljede.

Nakon izlaska iz bolnice u ponedjeljak je po njega i sina došla sestra iz 50-tak kilometara udaljenog naselja i zajedno sa stvarima ga preselila u svoju kuću, a na njegovoj kući stoji tabla da je za prodaju. To je posljednji u nizu napada i pokušaja pljački u tom naselju. Mještani M. Grabičana nerado govore o tom događaju.

Jedan od njih s kojim sto telefonom razgovarali je i Pero Prusac koji nam je rekao da je toj zadnji razbojnički čin prelio čašu tolerancije mještana, te da se sva vrata pri padu sumraka zaključavaju, jer ljudi žive u strahu bojeći se tko je sljedeći na popisu.

Stariji su u velikom strahu

Prusac nam je rekao da on nije bio žrtva provale ili krađe ako se ne računa istakanje nafte, jer je to uobičajeni folklor noćnih protuha i posjetitelja tog pitomog mjesta koje je uz samu cestu kod naselja Lepavina, na području Općine Sokolovac

Mladić star 20-tak godina s kojim smo razgovarali i koji nam je pokazao kuću zadnje žrtve nam je potvrdio da se njihov dojučerašnji susjed preselio i da su posjeti kradljivaca postali gotovo svakodnevica te da su starijima utjerali strah u kosti.

No, među onima koji su nam izjavili da se nikoga ne boje, a naročito takvih vandala je i 62-godišnji Božidar Valdec, koji živi na samoj međi između Lepavine i Malih Grabičana.

- Baš je taj kvart od kojeg me dijeli par metara postao meta lopova, razbojnika i tko zna kojeg sve ološa. Ja se nikoga ne bojim i imam dobrog psa po čijem lavežu već znam tko bi mogao doći. Uz to ja sam par desetaka metara od glavne ceste Koprivnica – Križevci i možda me zato bagra, jer kako drugačije nazvati te osobe koje su ulile strah mještanima, zaobilazi. Ispričao nam je kako je svima još u sjećanju dolazak bandita jednoj mještanki koju su pretukli da bi se dokopali 200 kuna.

Foto: Željko Rukavina/24sata

U kuće upadaju usred dana

- Mislim da je za nju to bio takav šok jer se od njega nije oporavila već je nekih 10-tak dana kasnije umrla. Upadi usred dana u kuće nisu rijetkost. Kradu sve što im dođe pod ruku – tvrdi Valdec. Dodajući kako su najviše na meti prazne kuće ljudi koji žive u inozemstvu.

Iz policije smo dobili potvrdu da se doista radi o razbojništvu u pokušaju te da traju kriminalistička istraživanja.

Podsjećamo da se u zadnje vrijeme na koprivničkom području opasno proširio kriminal a posebice napadima na stare i nemoćne. Tako smo nedavno pisali o napadu na tri starije osobe u blizini Koprivnice ali na strani prema Međimurju. Tamo je između ostalih brutalno pretučena i 95-godišnja slijepa starica koja je također živjela sama u kući. Par kilometara dalje u susjednom selu dvije žene su 86-godišnjoj Kati Punčikar koja živi s bolesnim sinom (52) uzele sav novac koji su imali prodavši zemlju. Novac su čuvali za sahranu.