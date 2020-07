'Zakon o obnovi Zagreba ide što prije, a šteta je što Milanović ne dolazi. Bilo bi bolje da je tu...'

<p>Prije nekoliko dana<strong> premijer RH Andrej Plenković</strong> odnio je 76 potpisa predsjedniku<strong> Zoranu Milanoviću</strong> i dobio mandat za sastavljanje Vlade. Jučer je i predstavio svoje Ministre, a već sutra će biti i konstituirajuća sjednica 10. saziva Sabora na kojoj ćemo prvi put zajedno vidjeti sve novoizabrane zastupnike. I to samo 17 dana nakon izbora.</p><p>- Sve je spremno. Poduzeli smo aktivne korake kako bismo osigurali da epidemiološki sve bude u okviru standarda. Rasporedili smo zastupnike. Pripremljeni su svi materijali i očekujem da će sve ići glatko. Trudio sam se da bude svečana atmosfera pa ćemo svi biti u istom prostoru Sabornice. 89 zastupnika sjedit će na svojim mjestima, 54 bit će na galeriji i osam će biti u prostoriji do tako da imaju pogled na predsjednički stol i govor - rekao je za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3855040/jandrokovic-porucio-da-je-sve-spremno-za-sutrasnju-konstituirajucu-sjednicu-sabora-steta-da-milanovic-ne-dolazi/" target="_blank"> RTL</a><strong> Gordan Jandroković</strong> koji će i ovaj put obnašati funkciju predsjednika Sabora, a na toj poziciji je od 2017. godine.</p><p>Bit će to prva sjednica samo 17 dana nakon parlamentarnih izbora. Naravno, zastupnici će morati poštivati sve propisane epidemiološke mjere. A to uključuje pranje ruku, držanje razmaka i nošenje maski.</p><p>- Vjerujem da će svi biti disciplinirani i da ćemo zaštititi naše zdravlje.</p><p>Predsjednik Zoran Milanović je prije nekoliko dana iznenada objavio kako neće doći na sjednicu što je prvi put od osamostaljenja RH.</p><p>- Šteta da ne dolazi, mislim da bi bilo puno bolje da je ovdje, da iskaže poštovanje prema Saboru i novoizabranim zastupnicima, no to je njegov odabir.</p><p>Zakon o obnovi Zagreba je nešto zbog čega je oporba kritizirala HDZ. Trebao je biti donesen još u svibnju, ali do toga nije došlo jer je ubrzo nakon toga raspušten Sabor i raspisani izbori. Ipak, Jandroković tvrdi da će na red doći već sljedeći tjedan.</p><p>- Bit će to prvo čitanje, drugo čitanje odmah na početku iduće sjednice. Vjerujem da ćemo usvojiti Zakon početkom rujna.</p><p>Jandrokovića ne brine što vladajuća većina ima samo 76 ruku.</p><p>- Ako su disciplinirani bolje je i lakše upravljati time nego s 90 zastupnika. Takvo je vrijeme da i 10 zastupnika u samoizolaciji, ali nećemo o tome u ovom trenutku razmišljati. Vjerujemo da će sve biti dobro - rekao je.</p><p>Iz Domovinskog pokreta su objavili kako će Miroslav Škoro biti potpredsjednik Sabora, a Jandroković kaže:</p><p>- Logično je da je Škoro njihov odabir. Vjerujemo da ćemo dobro surađivati. Predizborna kampanja je jedno, a ovdje smo zastupnici i kolege i moramo voditi računa o interesu građana.</p><p>Nakon dugo godina Gordana Marasa više nećemo gledati na sjednicama, a nema ni Ivana Pernara koji je uvjerljivo najviše puta izbačen iz Sabora.</p><p>- Ovo je takav posao, danas jesi, sutra nisi. Neki zastupnici koji su atraktivni više nisu u Saboru. Naučio sam da ljudi dolaze i odlaze, sjećat ću se sigurno nekih situacija. Vjerujem da će i u ovom sazivu biti atraktivnih zastupnika. Možda neće koristiti te metode, ali vjerujem da će svojim riječima uspjeti privući pozornost i biti konstruktivni sudionici rasprava.</p><p>Smatra da rasprava treba biti oštra, ali da istovremeno treba uvažavati drugačije svjetonazore.</p><p>- Sabor zrcali šarolikost hrvatskog društva. Imamo radikalno lijevih i radikalno desnih. Ovo je jedna nova situacija. Veselim se novim izazovima i nadam se da ćemo opravdati povjerenje građana.</p>