Peović izazvala bijes u Saboru: 'Branite petokraku, a smatrate da je Tuđman bio zločinac'

Zakonom o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti stvorio bi se okvir za osnivanje sveučilišta kao visokoobrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove za obrambeni i sustav domovinske sigurnosti

<p>U Saboru se danas nastavila 3. sjednica, a zastupnici raspravljaju o Prijedlogu zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti kojim bi se stvorio okvir za osnivanje sveučilišta kao visokoobrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove za obrambeni i sustav domovinske sigurnosti.</p><p><strong>PRATITE RASPRAVU UŽIVO</strong></p><p>Izvođenjem specijaliziranih studijskih programa koji zadovoljavaju potrebe obrambenoga i sigurnosnog sustava, omogućava se razvoj interdisciplinarnog područja znanosti u polju "Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće.</p><p>Raspravu oko Sveučilišta zakuhala je <strong>Katarina Peović</strong> koja je pitala treba li nam novo Sveučilište i ne bismo li 25 godina nakon rata trebali raditi na demilitarizaciji.</p><p>- Je li prikladno ime novog sveučilišta Franjo Tuđman s obzirom da je Međunarodni kazneni sud utvrdio da je sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu? - pitala je Peović. Nakon odgovora <strong>Marija Banožića</strong> koji je pojasnio zašto nam treba ovakvo sveučilište i poručio da je ime vrhunski odabrano, javio se i Željko Reiner. </p><p>- Riskirajući da dobijem opomenu, želim jasno reći da je sramotno i besprizorno u ovoj zgraditi tvrditi da je dr. Franjo Tuđman zločinac. On je stvaratelj hrvatske države, bez njegovog vodstva pitanje je kako bi država izgledala i bi li oni koji danas o njemu tako govore uopće tu sjedili. Ili bi bili negdje u Užicama - rekao je.</p><p>Nakon Reinera javio se i <strong>Marijan Pavliček</strong>.</p><p>- Ovo je sramotno. Kako vas nije sramota da možete reći da je prvi hrvatski predsjednik zločinac. Pa on je vama omogućio da ovdje danasa sjedite. To je nečuveno. Hvalite zvijezdu petokraku koja je razala Vukovar, a smatrate da je prvi hrvatski predsjednik zločinac. Trebate biti udaljeni sa sjednice - rekao je.</p><p>- Ne mogu vjerovati da se o ovome govori bez povišene intonacije, a upravo smo čuli najskandalozniju izjavu u povijesti Sabora. Vi ste tek sada nakon pet puta što govori, preko volje dali opomenu. Skandalozno je da vi svi na ovaj način tolerirate najskandalozniju izjavu u povijesti Sabora - rekao je Hrvoje Zekanović.</p><p>Gordan Jandroković mu je odgovorio da Peović ima pravo govoriti, a da će o njoj suditi birači. </p>