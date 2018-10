'Ratni profiter Ivo ili Plenković svejedno je, sve je to isti HDZ'

Zastupnici hrvatskog Sabora će u srijedu raspravljati o prijedlogu zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, koji bi u konačnici učenicima trebao zajamčiti lakše školske torbe i više digitalne nastave, a roditeljima manje troškove nabave udžbenika. Tim bi se zakonom prvi put definirala najveća cijena i masa kompleta udžbenika po razredima.

Hrg: Vrijeme je da se donese zakon o zabrani rada nedjeljom

Zastupnik Branko Hrg (HDS/HSLS/HDSSB) zauzeo se u srijedu da se krene u donošenje zakona kojim bi se rad nedjeljom "u najvećoj mogućoj mjeri zabranio".

Krajnje je vrijeme da se pred Saborom i na hrvatskoj Vladi nađe takav prijedlog zakona, rekao je Hrg u Hrvatskom saboru.

Naglasio je da su takve zakone već donijele razvijene zemlje u okruženju i da kod njih funkcionira zabrana rada nedjeljom. "Ako ne znamo sami napisati zakon, uzmimo onda onaj iz Austrije, prepišimo ga i primjenimo ga u Hravatskoj", pozvao je Hrg koji drži da je rad nedjeljom uz neadekvatnu plaću, jedan od razloga loše klime u hrvatskom društvu i odlaska ljudi u države u kojima je rad nedjeljom zabranjen.

Jovanović: Hrvatska nije oteta, ali jest zarobljena

Temperaturu u sabornici podignulo je izlaganje Željka Jovanovića (SDP) koji je u slobodnom govoru pobrojao sve HDZ-ove afere. SDP-ovac je za govornicu izašao s papirima na kojima su bile napisane sve dosadašnje HDZ-ove afere.

Podsjetio je kako je nedavno europsko istraživanje ponovno pokazalo kako je Hrvatska duboko korumpirana država s neučinkovitim pravosuđem. Ustvrdio je kako je upravo to razlog zašto ljudi posebno mladi i obrazovani bježe iz zemlje.

- Sve čemu smo svjedočili posljednjih dana od afere SMS, elitne prostitucije do novih dokaza o epskom ortačkom pothvatu trojke Plenković, Dalić, Ramljak u aferi Hotmail-Borg i lešinarenju Agrokora te presuda ratnom profiteru jednodnevnom pukovniku dovodi nas do pitanja kuda to ide Hrvatska - rekao je.

Naveo je kako afera SMS očito za cilj ima dvije stvari, to je unutarstranački HDZ-ov obračun te zataškavanje afere Borg.

- Kako god bilo činjenica je da one vode do vrha HDZ-a. To je HDZ-ov način razmišljanja i djelovanja. Ratni profiter Ivo Sanader ili Andrej Plenković sasvim je svejedno, sve je to isti HDZ. HDZ-ova vlast uvijek je istovremeno sinonim za udružene korupcijske poduhvate, sukob interesa na štetu građana. Tuđman, Sanader, Karamarko, Plenković, mijenjaju se predsjednici, ali drže Hrvatsku okovanu sukobom interesa i korupcijom. Jedino novo je što je danas paraobavještajno i parapolitičko podzemlje svojim kracima, koji vidimo sežu i do Pantovčaka i domoljuba pobjeglih u Hercegovinu, počelo plesti mrežu oko premijera - rekao je Jovanović.

Ustvrdio je i kako pravosuđe istovremeno donosi presude kojima ozakonjuje politička korupcija i trgovina na najvišoj razini u Saboru, jer se od kluba s jednim dolazi do deset zastupnika. ,

- Vjerodostojno, to je slika Hrvatske danas. Hrvatska nije oteta, ali jest zarobljena u mreži političke trgovine, korupcije, paraobavještajne i parapolitičke interesa HDZ-a. Na potezu smo svi mi, barem mi iz oporbe da kažemo: Dosta je! Da podsjećamo na sve afere HDZ-a i tražimo da pravosuđe postane učinkovito - ustvrdio je.

Potom je listao papire na kojima stoji kako je HDZ oduvijek bio od stranka opasnih namjera, a među ostalim navedene su afere Hypo, Fimi Media, Ina, bojanje tunela, Rončevićevi kamioni, Imostroj, Salonit i ostale.

- O tim svim aferama kolege iz HDZ-u sve znaju, ali ne čuju SOS pozive Uljanika i 3. Maja - zaključio je Jovanović.

'Boli istina, kolega Šuker'

Za povredu poslovnika javio se Ivan Šuker (HDZ).

- Ne znam kojim člankom sankcionirati zastupnika, ako za govornicom za pravomoćnu oslobađajuću presudu kaže da je kriminal. Kolega Jovanović, iz ljudskoj poštovanja prema ljudima koji su optuženi u aferi kamioni, oni su pravomoćno oslobođeni i nemate pravo ovdje nikoga vrijeđati - uzvratio je Šuker.

Jovanović mu je odgovorio, a budući da mu je Šuker dobacivao iz klupe tražio je predsjedavajućeg Sinišu Hajdaša Dončića da mu udijeli opomenu.

- Boli istina kolega Šuker, boli istina, boli, boli - uzvratio je Jovanović HDZ-ovom zastupniku.