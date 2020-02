'Zakon o Vukovaru ne rješava bitno pitanje dvojezičnih ploča'

Oporbeni saborski zastupnici Mosta i Hrasta poručili su u četvrtak kako zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta, koji je predložila Vlada, neće riješiti ključno pitanje toga grada stradalnika - pitanje dvojezičnih ploča, ustrajavajući da je zakon predizborni igrokaz vladajućeg HDZ-a.

Zakon neće riješiti problem dvojezičnih, odnosno ćiriličnih ploča u Vukovaru, rekao je Hrvoje Zekanović (Hrast) nakon što od predstavnice Ministarstva hrvatskih branitelja Nevenke Benić nije dobio odgovor na pitanje hoće li zakon riješiti to pitanje.

Nezadovoljan što Benić nije odgovorila na njegovo, ali i pitanja drugih zastupnika, ustvrdio je kako ona očito ne razumije zbog čega je u sabornici. Kao predstavnica predlagatelja trebala bi odgovarati na pitanja zastupnika, a ona to ne čini, rekao je Zekanović koji tvrdi da je HDZ-ova Vlada zakon predložila zbog unutarstranačkih i skorih parlamentarnih izbora, "želi se pokazati desnom, konzervativnom, a ona to nije".

I Miro Bulj (Most) naglašava da je ključno pitanje dvojezičnost, odnosno ćirilične ploče koje su bile simbol zločina počinjenih u Vukovaru.

Ines Strenja (Most) dodaje kako su najveći problem Vukovara nestali u Domovinskom ratu te kako nije učinjeno dovoljno da se saznaju njihove sudbine. Branitelj Željko Manjkas Crvenkapa ekshumiran je nakon 28 godina, nakon što su i njegovi roditelji umrli, istaknula je zastupnica.

Konačnim prijedlogom zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, područje posebnog domovinskog pijeteta obuhvaćalo bi Grad Vukovar i naselje Bogdanovci u istoimenoj općini, a Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru bit će središnje mjesto obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta.

Predviđa se osnivanje Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj, koje će činiti predstavnici 17 nadležnih institucija, tijela i udruga iz Domovinskog rata koje će koordinirati aktivnosti obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta i predlagati mjere za društveni razvoj tog područja.

Oporba: Zakon o Vukovaru je promašaj

Saborska oporba iznijela je u četvrtak niz zamjerki na zakonski prijedlog da se Vukovar proglasi mjestom posebnog pijeteta, nazvali su ga promašajem, čistom deklaracijom i predizbornim igrokazom vladajućeg HDZ-a, HDZ ga hvali i poručuje da nudi okvir koji će Vukovaru omogućiti vraćanje na tračnice napretka.

Nenad Stazić (SDP) kaže da predloženi zakon ne predviđa nikakva sredstva, pa se pita kakva je onda korist od njega ako ništa ne košta, te zaključuje da je "to onda čista deklaracija".

- Od Vukovara radite mauzolej, grobnicu, ne pomažete duboko podijeljenom gradu iz kojega se odlazi, zakon je sipino crnilo koje treba sakriti istinu o Vukovaru koja nije ispričana do kraja - kaže Stazić pitajući se zašto je prekinut proboj kod Marinaca, zašto su "vlasti HDZ-a" pretukle Milu Dedakovića, zapovjednika obrane.

Goran Beus Richembergh (Glas) za zakon kaže da je promašaj, žali što tema stradanja i duga prema Vukovaru nije uspjela izazvati međusobno razumijevanje, dogovor pozicije i opozicije.

Tomislav Panenić (Klub NLM) vladajuće je upitao hoće li u nekom budućem vremenu biti moguće da oznaka mjesta posebnog pijeteta bude dvojezična. Niste naglasili da će biti latinična i na hrvatskom jeziku, niste se usudili, jer je to suprotno politici Andreja Plenkovića, ostavili ste otvoren prostor da na mjestu posebnog pijeteta jednog dana stoji i ćirilična oznaka, kaže zastupnik.

Kritičan je prema sastavu Vijeća za domovinski pijetet, od 17 članova, samo će tri biti predstavnici branitelja i stradalnika s područja Vukovara. Od onih koji su stradali stvorili ste manjinu, poručuje Panenić.

Most NL ustrajava da se zakonom ne rješava ključni problem Vukovara, pitanje dvojezičnih, odnosno ćiriličnih ploča, što je, kaže, izvor problema i netrpeljivosti.

Ćirilične ploče trijumf zločinaca, poraz žrtava

Nismo protiv pisma ćirilice, no 2013., kad su bile postavljene ćirilične ploče, to je bio trijumf zločinaca, a poraz žrtava, kaže Miro Bulj i poručuje kako bi, s obzirom na to da zakon ne rješava problem dvojezičnosti, bilo korektno povući ga.

Ne sporeći da u zakonu ima i dobrih odredbi, Hrvoje Zekanović (Hrast) kaže da se on "poigrava" sa Vukovarom, koristi isključivo za političke, predizborne svrhe. Zakon ne vrijedi apsolutno ništa, a dvojezične ploče ne pridonose snošljivosti, kaže zastupnik.

Ističući kako pijetet i poštovanje žrtve svima treba biti na prvom mjestu, Boris Milošević (SDSS) drži da se to ne može propisati zakonom, to se treba osjetiti. Poštovanje prema žrtvi smo pokazali, pokazivat ćemo i ubuduće, kaže te navodi kako je važno raditi na dijalogu, pomirenju, pronalasku nestalih.

Poručuje i kako ćirilica simbolizira Srbe u Hrvatskoj, pa reći da je ona nepoželjna - je reći i da su Srbi nepoželjni.

Marijana Balić (HDZ) ističe kako zakon nudi okvir koji će tom gradu omogućiti vraćanje na tračnice napretka. On nije rješenje svih problema koje Vukovar ima, ali je značajan korak na tom putu, kaže Balić i poručuje da žrtva Vukovara ostaje trajan simbol neopisivih tragedija, ali i simbol zajedništva, pobjede i nade.

Ivan Kirin (HDZ), podsjeća da je u Vukovaru ubijeno 2717 osoba, u logorima ih je bilo 3200, prognano 22000. Treba proći nekoliko generacija, trebaju slike izblijediti, pa da krenemo rješavanju nagomilanih problema, a ne provoditi nerazumno politiku ćirilice. Koristi li to Vukovaru? upitao je Kirin.