Zakupci ne žele puniti skladište Okoli, cijene plina su porasle...

Zakupci podzemnog skladišta plina Okoli trenutno su nezainteresirani su za njegovo punjenje zbog visoke cijene plina, zbog čega je otvorena mogućnost da skladište puni država, rekao je u srijedu uoči sjednice Vlade ministar gospodarstva i zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

- Trenutne tržišne okolnosti odbijaju sve zakupce od punjenja skladišta plina Okoli, s obzirom na cijene koje se predviđaju za kraj ove i sljedeću godinu i koje bi trebale biti niže nego što su sada. Zbog toga smo otvorili mogućnost da država sudjeluje u punjenju i da tako jesen dočekamo spremni - rekao je Ćorić.

Dodao je da punjenje traje između tri i četiri mjeseca te su zakupci upitani hoće li ga puniti ili prepustiti da to učini država.

- Na temelju njihovih odgovora ići ćemo s daljnjim akcijama - rekao je Ćorić.

Ministar Ćorić donio je odluku kojom se državi omogućuje punjenje podzemnog skladišta plina Okoli ako to ne učine zakupci, koji pak to zasad kao i drugdje u Europi ne čine jer im se trenutno ne isplati zbog visoke nabavne cijene plina.

Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezanog uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske objavljena je u ponedjeljak u Narodnim novinama i stupila je na snagu u utorak.

Prema odluci, zakupci skladišnih kapaciteta dužni su kapacitete koje imaju ugovorene zapuniti tako da do 1. kolovoza imaju popunjeno 63 posto kapaciteta, do 1. rujna 68 posto, 1. listopada 74 posto i do 1. studenog 90 posto kapaciteta.

Ako zakupci ne planiraju koristiti zakupljene kapaciteta, o tome su dužni obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana od dana zaprimanja odluke o ranom upozorenju, čime gube pravo skladištenja plina u PSP Okoli te će otpustiti zakupljene kapacitete u korist formiranja strateških rezervi plina.​

