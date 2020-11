Zaljubio se pa napustio službu, ali mještani mu ne zamjeraju: 'Pa sve je to ljudski, divan je!'

Tihomir Ciglar (30) zbog žene odlazi iz službe i moli vjernike da mu oproste. Ciglar je u Nedelišće došao 2014. godine kao kapelan, a 2018. godine imenovan je župnikom

<p>Bilo je nemoguće ne doznati ništa o ljubavnoj pustolovini mladog župnika iz Nedelišća. O njemu se pričalo na autobusnim postajama, pred lokalnom pekarnicom, kafićem, trgovinom...</p><p>U Nedelišću, malome mjestu blizu Varaždina, sa samo desetak tisuća stanovnika, teško je sakriti nečiju izvanrednu sudbinu. A sudbinu svima omiljenog mladog župnika <strong>Tihomira Ciglara</strong> (30) definitivno smatraju takvom.</p><p>- On je bil divan. Bil je blage naravi, dobar, svima omiljen. Cijela moja obitelj zbog njega je voljela ići na misu i slušati njegove propovijedi. I onda se desilo to kaj se desilo - rekla je starija gospođa koja živi pored crkve Presvetog Trojstva u Nedelišću, u kojoj je mladi svećenik služio mise i potom je, uz sramežljiv smiješak, usta prekrila rukom.</p><p>Za nekoliko trenutaka odvažila se ispričati nam još poneku sitnicu.</p><p>- On se jednostavno zaljubil, eto, tako je to bilo. A kaj sad? Pa to je sve ljudski. Mi njemu ništa ne zamjeramo - rekla je gospođa i gotovo se pozdravila s nama, uvjerena kako je već rekla i previše. Potom je dodala najtiše što je mogla: “A cura mu je trudna. Neka je, nek’ im je sa srećom. Nek im Bog da još puno djece!”.</p><p>Crkva Presvetog Trojstva jučer je bila sablasno prazna. Tu i tamo pokoji bi prolaznik zastao kraj nje, uputio joj kratak pogled, a onda nastavio svojim putem. O svećeniku koji se nedavno iselio iz župnog dvora imali su samo riječi hvale.</p><p>- Joj, kad bih ja vama rekel kol’ko ja imam grijeha... Pa najbolje da ga sad osuđujem. Nema šanse. On je bil dobar pop. Nemrem reći ništa loše za njega. Jednostavno dobar čovjek. A šuškalo se svašta, ali kad sam čul da bu otišel, pal sam na rit, da prostite - rekao je prolaznik.</p><p>Otkrio nam je i da ga trenutno mijenja drugi svećenik koji je također mlad i jednako simpatičan.</p><p>- Ja ne razmem kak su svi ti današnji popi tak simpatični i pristupačni. Nekad su se ljudi popa bojali. Pop je grmil tamo s oltara i nije ti bilo svejedno. Ovi mladi danas mi se puno više sviđaju - dodao je veseli starac.</p><p>Tihomir Ciglar svojim je župljanima napisao oproštajno pismo. U njemu dirljivim riječima poziva sve župljane da mu oproste zbog njegovih postupaka. Navodi kako je mnoge svojim postupcima razočarao, vjerojatno i sablaznio. Vjeruje da će uz Boga na kraju sve završiti dobro.</p><p>Pismo su u cijelosti pročitali u nedjelju na misama u Nedelišću. “Iz ljubavi prema Bogu i Crkvi dužnost mi je župu prepustiti boljem pastiru kojeg će biskup odrediti”, napisao je između ostalog.</p><p>- Nisam bila iznenađena dok se čitalo pismo. Mi smo i prije vidjeli da se između njega i te cure nešto događa. To kod nas nije mala stvar. Ipak, svi smo nekako navijali za ljubavnu priču - rekla je prolaznica i dodala kako je Ciglarova djevojka zapravo mlada mještanka koja je također radila u župnom dvoru, i to kao kuharica.</p><p>Ciglar je u Nedelišće došao 2014. godine kao kapelan, a 2018. godine imenovan je župnikom. Rodom je iz sela Gornje Ladanje u općini Vinica u Varaždinskoj županiji. U Nedelišću je sličan slučaj zabilježen prije četrdesetak godina kad je svećenik napustio službu zbog ljubavi prema jednoj ženi.</p><p>Prije dvije godine mediji su pisali o župniku u podravskom Virju koji je na opće iznenađenje župljana zbog ljubavi napustio župu. Prošle godine službu je zbog ljubavi napustio i župnik u Zaprešiću.</p>