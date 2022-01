Stanje u splitskoj bolnici sudeći prema brojkama se poboljšava, no iz bolnice i dalje pozivaju na oprez i cijepljenje. Za N1 o stanju u splitskoj bolnici i covid odjelu govorio je dr. Ivo Ivić.

- Čini se da se situacija poboljšava, imamo 170 hospitaliziranih, a protekle tjedne smo imali 220, to je značajan pad. Cijena u životima je bila visoka i očekujem to još u narednom razdoblju. To su oni koji su primljeni teško bolesni, a necijepljeni - rekao je.

- Ljudi najčešće nemaju odgovor zašto se nisu cijepili. Neki kažu da nisu slušali prave osobe, ili da su rekli djeca ili doktor, ali uglavnom to nisu prihvatili. Žalosno je da su to stari ljudi, oni koji su djecu redovito cijepili prije 40 i više godina, a njihova djeca sad njih nisu cijepila - dodaje Ivić.

Cijela situacija vezana uz pandemiju najviše je na leđima zdravstvenih djelatnika.

- Osjećate se pomalo uzaludno jer ste mogli spriječiti tolike smrti da su se ljudi cijepili, a sad dolaze u tako teškom stanju da im ne možete pomoći. To je depresivno. Tako se ekstremno i duboko proširila epidemija da nema stanovnika koji nije bio izložen infekciji. Prije se mjerama moglo ograničavati, ali sad je to moguće samo cijepljenjem - rekao je.

Po pitanju procijepljenosti i poticanja ljudi na isto rekao je da je uzalud nekoga nagovarati.

- Ne mislim da imamo mehanizama za poticaja. Došli su oni za booster, oni koji jesu motivirani. Oni koji su odlučili da se neće cijepiti, odlučili su, uzalud ih je nagovarati - rekao je.

Po pitanju covid potvrda rekao je da u nekim situacijama gubi svoju smisao.

- To bih prepustio epidemiolozima jer puno elemenata ulazi u obzir. Virus koji se ovako lako širi, tu covid-potvrde počinju gubiti smisao u brojnim situacijama. Bolnica je druga priča, to su posebne ustanove, ali generalno, u općoj populaciji, učinkovitost covid-potvrda je snižena. Jedino učinkovito je cijepljenje, s time smo se trebali zaštititi - rekao je.

'Korona je tu i ne sluša nas'

Virus je sposoban mutirati pa je nemoguće prognozirati kako će se kretati epidemija.

- Pametan to ne radi - rekao je.

Hrvatska i dalje ima vrlo nisku procijepljenost, a Ivić kao razlog toga navodi neistine na društvenim mrežama.

- Mislim da je razlog nepovjerenje na mnogim razinama. Neistine na društvenim mrežama postale u istine za njih. Mislim da naš Stožer nije bio ni manje ni više uspješan od ostalih, samo je razlika u populaciji, između Danaca i Nijemaca i nas. Ne mislim da je stožer slao krive poruke - rekao je.

- Posljednjih desetak dana apsolutno rijeka teško bolesnih starih ljudi koji se nisu cijepili, nisam mogao zamisliti da je to moguće - rekao je.

- Nadamo se popuštanju pandemije, ali ako smo nešto naučili, to je da ništa nije sigurno. Korona je tu i ne sluša nas - zaključio je Ivić.