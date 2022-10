Zamrznuta cijena plavog dizela. Ina: Imamo veliku potražnju , dolazi do povremene nestašice

Benzinske postaje u Hrvatskoj od danas imaju nove, više cijene goriva. Vlada je, za razliku od prošlog tjedna, odlučila kako neće biti intervencija u cijene goriva ovaj tjedan, izuzev plavog dizela, kojemu su zamrznuli cijenu na dosadašnjih 8,49 kuna po litri. Od danas nas je dočekalo poskupljenje dizela i benzina, a zamrzavanje cijena plavog dizela dovela je do nestašice istog na pojedinim benzinskim pumpama što stvara probleme poljoprivrednicima.

U Ini navode da povremeno dolazi do nestašice plavog dizela, te ističu kako ulažu velike napore da bi se opskrba odvijala neometano.

'Ulažemo krajnje napore'

- Posljednjih nekoliko dana bilježimo veliku potražnju za plavim dizelom koja je u ponedjeljak bila dodatno pojačana. Zbog navedenog logistički su kapaciteti pod pritiskom te dolazi do povremenih i privremenih nestašica na pojedinim maloprodajnim mjestima. Logistika Ine ulaže krajnje napore kako bi ublažila posljedice ovog pritiska pazeći da istovremeno ne ugrožava opskrbu maloprodajnih mjesta ostalim derivatima. Kompanija je svjesna svojeg značaja za nesmetano odvijanje gospodarskih i poljoprivrednih aktivnosti te će učiniti sve što je njenoj mogućnosti kako bi opskrba tržišta ostala neometana - kažu u Ini za 24sata.

Predsjednik Udruge malih distributera goriva Armando Miljavac za 24sata je rekao da za plavi dizel već sad vlada nestašica.

- Pogrešno je što je Vlada zamrznula cijenu plavog dizela. To je velika pogreška. Naime, to je pogubno za poljoprivrednike koji ovise o plavom dizelu i kako ga sad nema, oni gube puno na vremenu lutajući od pumpe do pumpe u potrazi za plavim dizelom. A kako ga nema, onda su prisiljeni kupovati skuplji dizel. Naime, plavog dizela nema niti će ga itko prodavati s gubitkom od kunu i 40 lipa po litri - kazao nam je Miljavac.

