Zapad: Podržavamo Bidenov plan o prekidu vatre u Gazi. Hamas bi ga trebao prihvatiti

U zajedničkom pismu koje je Elizejska palača objavila u četvrtak navečer navodi se da te države u potpunosti podržavaju sveobuhvatni prijedlog. Na marginama komemoracije Dana D u Normandiji, u Francuskoj, čelnici četiri zemlje pozvali su Hamas da izrazi svoju punu suglasnost i da se plan odmah provede.

Prijedlog koji je prošlog tjedna iznio Biden ima za cilj okončanje rata u Gazi u tri faze. Predviđa potpuni i neograničeni prekid vatre u trajanju od šest tjedana. To će dovesti do trajnog prekida vatre u drugoj fazi. Prema nacrtu, uvjeti za to trebaju se dogovoriti tijekom prekida vatre.

Međutim, Hamas je izjavio da će pristati na dogovor samo ako se dogovori trenutačni i trajni prekid vatre.

Njemačka, SAD, Velika Britanija i Francuska također su pozvale na veću potporu premijeru Palestinske samouprave Mohammadu Mustafi.

Četiri zemlje istaknule su važnost održavanja stabilnosti sjevernog izraelskog susjeda Libanona. Željeli su podržati deeskalaciju na izraelsko-libanonskoj granici i pozvali sve strane na suzdržanost, prenosi Dpa.

Vođa Hamasa u Pojasu Gaze, Yehya al-Sinwar, odbacio je sporazum o prekidu vatre s Izraelom koji bi omogućio razoružavanje njegove terorističke milicije, objavio je u četvrtak Wall Street Journal.

"Hamas neće predati svoje oružje ili potpisati prijedlog koji to traži", navodno je rekao al-Sinwar, koji boravi na nepoznatoj lokaciji u Pojasu Gaze, pregovaračima svoje organizacije, izvijestio je Wall Street Journal, citirajući arapski posrednici koji su u kontaktu s pregovaračima Hamasa.

SAD poziva Izrael da bude 'potpuno transparentan' nakon napada na školu UN-a

Sjedinjene Države pozvale su na istragu smrtonosnog izraelskog zračnog napada na školsku zgradu kojom upravlja UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) u središnjoj Gazi i poručile Izraelu da ona mora biti "potpuno transparentna". Glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller rekao je u četvrtak da čak i ako je izraelska vojska namjeravala ciljati militante Hamasa tvrdnje o djeci ubijenoj u napadu "pokazuju da je nešto pošlo po zlu". Miller je rekao da je pravo Izraela ciljati militante Hamasa, a istovremeno je naglasio obvezu minimiziranja štete prema civilima i poduzimanja svih mogućih koraka za to.

Rekao je da je SAD vidio izvještaje prema kojima je 14 djece ubijeno u napadu. "Ako je točno da je 14 djece ubijeno, to nisu teroristi", rekao je Miller.

Sve su to činjenice koje treba provjeriti i to je ono što želimo da se dogodi, dodao je.