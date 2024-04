Zaplet u priči oko Butkovićeve krave: Zapravo je riječ o biku, a posla bi mogla imati i inspekcija

Na temelju slike, ako je povećamo - vidi se penis. Svakako se radi o biku. Ali vrsta je uvijek krava, koliko je tko krivo rekao -na njima je da procjene. Ovo je muško, rekao je za Danas.hr veterinar Srećko Krešić o najpoznatijoj Butkovićevoj kravi Milovi koja je postala glavna zvijezda prepirke između ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Naime, kravu su pronašli u zaleđu Novog Vinodolskog na prilično zapuštenoj farmi.

Butković je rekao da nije njegova nego da pripada poznaniku iz zaleđa Novog Vinodolskog. Međutim, svima je promaknulo da je na fotografiji junac, a ne krava. Na ušima nema dvije ušne oznake, odnosno jedinstveni životni broj životinje.

- Što se tiče moje kravice ako su utvrdili da je bik, a ne krava, onda bi bilo najbolje Milanoviću, ali ne, on je kontra Ustavu, on ne sudjeluju u izborima, onda da Grbin uloži prigovor DIP-u, ima još par dana - rekao je Butković.

Foto: screenshot/facebook

Upitni su uvjeti i u kojima se životinja nalazi, a iz RTL-a navode kako se do životinje dolazi bijelim putem te se u blizini nalazi otpad automobila na kojem se nalaze i brojne druge životinje, psi i koze.

- Vidi se jasno na tim slikama da to nisu primjereni uvjeti, da su to sklepani uvjeti, nažalost siguran sam da će inspekcije reći da je sve to u redu, naravno treba reći da je 70 posto krava u Hrvatskoj na trajnom vezu - kaže Luka Oman predsjednik Udruge Prijatelji životinja.

Posla za Državno izborno povjerenstvo ovdje nema, ali ima za inspekciju jer se životinja drži nepropisno, bez dviju žutih ušnih markica.

- Sustav označavanja goveda podrazumijeva označavanje goveda sa dvije ušne markice koje su žute boje i to nosi jedinstveni broj koje ga prati do kraja života, govedo mora biti označeno do 20 dana starosti - ističe Željka Fatović načelnica Sektora za označavanje i registraciju životinja u Ministarstvu poljoprivrede.