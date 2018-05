Zaplijenili su lažno vino, meso i masline: Uhićeno je 749 ljudi...

Europski policijski ured (Europol) u četiri je mjeseca zaplijenio više od 3620 tona i devet milijuna litara opasne hrane i pića te zbog toga uhitio 749 ljudi, priopćeno je iz te organizacije.

Europol je u akciji OPSON 7 koju provodi s Interpolom, u razdoblju od 1. prosinca 2017. do 31. ožujka ove godine izvršio više od 41 tisuće provjera na prodajnim mjestima, u morskim i zračnim lukama i na proizvodnim lokacijama u 67 država.

Zaplijenjeno je gotovo 3620 tona i više od 9,7 milijuna litara prehrambrenih proizvoda, stoji u priopćenju Europola. To je manja količina u odnosu na prošlogodišnju akciju kad je zaplijenjeno 9800 tona i 26,4 milijuna litara.

Riječ je o potencijalno štetnoj hrani i napicima, od svakodnevnih proizvoda poput alkohola, mineralne vode, začina, morskih plodova i maslinovog ulja, do luksuznih jela poput kavijara.

This year, Europol ran a special #foodfraud action with @EU_Health to detect illicit practices with canned tuna, such as chemically coloured tuna. Smells fishy? Read more about it here > https://t.co/9gO95UTZrs @food_EU #OPSON pic.twitter.com/iEX2Y8WYir