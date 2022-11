Započela tradicionalna akcija Hrvatskog Caritasa: Prikupljaju pomoć za najsiromašnije obitelji

Projekt ''Za 1000 radosti'' prerastao je u cjelogodišnji program kojim nastojimo još više razvijati socijalnu osjetljivost, međusobnu solidarnost i uzajamnost kako bi prikupili potrebnu pomoć za najsiromašnije obitelji u Hrvatskoj koje teško preživljavaju boreći se s bolestima, nezaposlenosti i siromaštvom - kazao je fra Tomislav Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa na predstavljanju istoimenog nacionalnog humanitarnog programa u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Istoimeni projekt nastao je kao predbožićna akcija prije dvadeset godina, a ove godine će se provoditi uz slogan ''Govorim dobrim!'' kako bi potaknuli sve ljude da se u ovim neizvjesnim vremenima usredotoče na ono što mogu učiniti - a to je dobro djelo.

- Želimo sve nas potaknuti da se, usprkos brojnim negativnostima, medijskom crnilu, rastu cijena, nesigurnosti, kriminalu i ratnim prijetnjama – na koje kao pojedinci teško ili ograničeno možemo utjecati - usredotočimo na ono što je u našoj moći: dobrim ispuniti prostor oko sebe, odnose s ljudima, vrijeme kojim raspolažemo. Ono što nam nitko ne može oduzeti. Stoga je slogan koji ćemo programu promicati ''Govori dobrim! - istaknuli su iz Hrvatskog Caritasa.

Osim niza aktivnosti te raznih humanitarnih akcija na trgovima, školama, župama, ove godine su godine pak, za vrijeme adventa i trajanja Svjetskog prvenstva u Katru, osmislili i poseban izazov za one koji žele pomoći.

- Volimo Hrvatsku i navijamo za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. U narednom vremenu živo ćemo pratiti igre naše reprezentacije. No, zašto ne bismo u adventskom razdoblju odlučili da ćemo za svaki gol ili bod koji reprezentacija osvoji jednom nazvati donacijski telefon, za svaku pobjedu ili prijelaz u dalji stupanj natjecanja uplatiti prigodan novčani dar kojim pomažemo onima kojima nije ni do sporta ni do zabave jer svakodnevno igraju presudne i teške životne utakmice protiv najopasnijeg protivnika – siromaštva. Hoćemo li ga prihvatiti? Neka se naša radost prelije na one koji osjećaju da za radost u životu imaju malo razloga - naveli su iz Caritasa.

Građani, između ostalog mogu pomoći i putem donacijskog telefona (060 9010, uz cijenu od 6,25 kn; 0,83 eura), kao i uplatama građana, tvrtki, udruga i ostalih organizacija putem IBAN-a HR4023400091510126452, pozivom na broj 07-22 kod PBZ-a, pomoći će se najugroženijim obiteljima diljem cijele Hrvatske. Netom se tu radi se o višečlanim obiteljima, samohranim roditeljima, obiteljima koje se suočavaju s teškom bolesti kojega od svojih članova, braniteljskim obiteljima, nezaposlenim obiteljima ili jednostavno onima koje se ne mogu same nositi s dugotrajnom oskudicom, siromaštvom, kao i socijalnom isključenošću.

- Od samog početka postavili smo si cilj da želimo biti poticatelji, usmjeravatelji, svojevrsni skretničari dobra/dobara, konkretne pomoći koja će od onih koji imaju i mogu strujati prema onima koji nemaju i ne mogu. Tisućama obitelji tijekom godina pomoć koju su hrvatski građani, tvrtke, ustanove, udruge, djeca, mladi, umirovljenici, obrtnici, studenti i svi drugi darivali postala je poruka vjere u budućnost i dokaz nezaslužene ljubavi, otkriće zajedništva. U mnogo smo se slučajeva uvjerili kako čuda postaju zbilja kad čovjek u svojoj nevolji bude prepoznat a njegova žurna potreba zadovoljena - kazao je Glavnik.

Predstavljanje nacionalnog programa ''Za 1000 radosti'' simbolično je održan u prostorijama Etnografskog muzeja gdje se održava i izložba ''Lica gladi – Sit gladnom ne vjeruje'', čije su autorice dr. sc. Tanja Kocković Zaborski (Etnografski muzej) i dr. sc. Melanija Belaj (Institut za etnologiju i folkloristiku). Kako je objašnjeno u povodu same izložbe, u vremenu kada se na svjetskoj razini osmišljavaju strategije borbe protiv gladi i njezina postojanja, autorice su tom izložbom željele osvijestiti glad, ponajprije onu nametnutu, ali i onu samonametnutu.

