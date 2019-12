Započeo natječaj namijenjen skupinama socijalno ugroženih

Primorsko-goranska županija (PGŽ) raspisala je natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u sljedećoj godini te je za to osigurala 1,5 milijuna kuna, rečeno je u ponedjeljak na redovitoj konferenciji za novinare u županijskoj upravi.

Pročelnica za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač je rekla da je natječaj namijenjen udrugama koje se bave mladima i skupinama socijalno ugroženih građana. Po programu se može izdvojiti najviše 120.000 kuna, ali su, dodala je, učinci kroz zapošljavanje stručnjaka i razvoj važnih programa i projekata znatno veći. Istaknula je primjer Škole mira u Mrkoplju, koji je pokrenut kao mali projekt, a iz EU fondova povukao je nepovratno čak sedam milijuna kuna.

Ravnatelj razvojne agencije Primorsko-goranske županije Vedran Kružić je izvijestio da je ta agencija ima projekata vrijednih više od 140 milijuna kuna, koji se financiraju iz europskih fondova. Agencija je nepovratno povukla i 17 milijuna kuna za svoj rad, čime si je osigurala financiranje do 2023. pa će svoje usluge lokanim jedinicama davati besplatno.

Župan Zlatko Komadina je rekao da je županija u 2019. uspješno ostvarila sve planirane programe i aktivnosti.

- Više je tema i događaja obilježilo ovu godinu, a javnost će je vjerojatno najviše pamtiti po štrajku prosvjetnih djelatnika do kojeg, po meni, nije niti trebalo doći jer se kroz pravovremeni dijalog mogao postići dogovor - istaknuo je.

Kako je rekao, ovu su godinu obilježili i problemi u gospodarstvu.

- Premda u našoj županiji gospodarstvo ima pozitivne pokazatelje, zbog negativnih demografskih trendova, sve je izraženiji kadrovski deficit, i to je nešto što svakako zabrinjava. Kad je riječ o županiji, mi smo sve planirane projekte i aktivnosti uspješno realizirali u svim sektorima - dodao je Komadina.

Također je rekao da će početak 2020. u županiji obilježiti preuzimanje poslova i djelatnika Ureda državne uprave te da su sve pripreme obavljene.

O podatcima koje je u jučer na predizbornom skupu objavio predsjednički kandidat Miroslav Škoro, a po kojima je iz Rijeke otišlo 14 tisuća ljudi i po kojima je Primorsko-goranska županija među županijama koje imaju najveću stopu iseljavanja, Komadina je rekao da je iz socijalne karte županije vidljivo da je njezino stanovništvo starije od stanovništva Hrvatske te da u njoj na godinu umire tisuću ljudi više nego što se rađa.

- Uz to, Europska unija je otvorila granice, a iduće godine će odljev iz Hrvatske biti još veći jer će neke zemlje ukinuti barijere rada, prije svega Austrija, koja je na meti naših građana. To je rezultat mnogo čega, ne samo nataliteta, nego gospodarsko-socijalne situacije. U bližem okruženju imate veće plaće za isti posao, i to je ono što odvlači mlade jer je, nažalost, realni, gospodarski sektor u Hrvatskoj dosta bremenit. S druge strane, razvijeniji imaju, nažalost, veće demografske probleme. Mi imamo i unutarnje migracije, dio ljudi iz Rijeke preselio se u prigradska naselja, dio se odselio u Zagreb, a dio iz Zagreba u inozemstvo. To nije trend od jučer, nego se događa zadnjih 20 godina, a intenzivno zadnjih nekoliko godina, otkad smo ušli u EU - rekao je.

Komadina je pozvao je građane da izađu na predsjedničke izbore i "daju što veći legitimitet funkciji predsjednika u smislu svojeg odabira".

- Svoj odabir ne moram posebno obrazlagati s obzirom na to da sam socijaldemokrat - dodao je.

Tema: Hrvatska