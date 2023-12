Zaposlenik požeškog Zavoda za socijalni rad: 'Uhićeni Potočanac mi je dužan 10 tisuća eura...'

Šef požeškog Zavoda za socijalnu skrb Vjekoslav Potočanac predan je pritvorskom nadzorniku nakon što je u četvrtak zbog obiteljskog nasilja priveden u policijsku postaju. Prema medijskim navodima prijavila ga je njegova supruga.

S četvero djece živjeli su u Trenkovu, kraj Požege, a zbog zaštite djece detalji obiteljskog nasilja javnosti nisu poznati. U međuvremenu pojavila se informacija da je Potočanac dužan više tisuća kuna, to nam je potvrdio i Zlatko Sliško, kojem je Potočanac šef u Zavodu za socijalnu skrb.

- Nisam slušao priče, ovo je mali grad, pričalo se da je kockar, nisam se s tim bavio. Pitao me da mu posudim oko 6000 kuna na poslu, ja sam to i učinio - govori Zlatko Sliško iz Požege za 24sata.

Dodaje kako se nakon toga njihov odnos pretvorio u nezdravi odnos. - Sve je drskiji bio, sve je više tražio, ponašao se koda sam ja njemu dužan. Sada mi je dužan oko 10.000 eura. Najgore je kad se daje poruka da moram šutjeti, da je to privatna stvar, to nije privatna stvar - govori nam Sliško koji je uvjeren da svoj novac nikada neće dobiti nazad.

- Vidjet ću s odvjetnicima da mi to sustav nadoknadi, to je isto kao da vas netko napadne na poslu i onda vam sustav to plati - kaže Sliško koji otkrio i da je i njegov prijatelj, prema njegovim riječima hrvatski branitelj, na njegovu preporuku Potočancu posudio 35.000 kuna.

- Pravno ja nisam odgovoran za to ali ja to ne mogu podnijeti, takav sam čovjek. On nije rekao hvala niti njemu niti meni. Znao je da je dužan i sve je više tražio - zaključuje Sliško, koji nam je dostavio i izjavu koja potvrđuje dugovanje.

- Ja Vjekoslav Potočanac potvrđujem kako sam od Zlatka Sliška u razdoblju od veljače 2021. godine pa do 15. studenog 2022. godine posuđivao novac za svoje potrebe a ukupan dug sada iznosi 9345,41 euro - stoji u izjavi koju je 8. travnja 2023. godine potpisao uhićeni HDZ-ovac Vjekoslav Potočanac.

Policija je potvrdila da je Potočanac nakon kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava protiv njega se podnosi nadležnom državnom odvjetništvu.

"Povodom brojnih medijskih upita PU požeško-slavonska potvrđuje da su policijski službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Velike zbog sumnje da je počinio kaznena djela 'Nasilje u obitelji' i 'Povreda djetetovih prava'", objavila je PU požeško-slavonska ne navodeći identitet osumnjičenog.