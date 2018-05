Zaposlila i svoju kćer: Na pragu pedesete odlučila raditi za sebe

Snježana Močilac (51) iz mjesta Okoli nedaleko od Popovače, godinama je šivala i radila za nekada poznati hrvatski brend dok nisu uslijedili rat i privatizacija.

Nakon 1994. nastavila je raditi u struci, a s godinama je shvatila da može biti ‘sama svoja majstorica’.

- Prije dvije godine odlučila sam otvoriti obrt ‘Krpicu’ vodeći se uzrečicom ‘moje zasluge, moje vrhnje’. Nisam više htjela raditi za druge nego svojim radom i trudom zaraditi za sebe. Od tada radim 12 sati dnevno bez godišnjeg odmora, a ove godine sam zaposlila i kćer – priča nam Snježana.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

I kod otvaranja obrta i kod zapošljavanja kćeri koristila je usluge HZZ-a.

- Kad sam otvarala obrt dobila sam 25.000 kuna poticajnih sredstava za samozapošljavanje. Ljudi trebaju znati da ne mogu taj novac trošiti kako im je drago nego moraju HZZ-u dostaviti unaprijed ponude te račune da se u te svrhe i potrošilo – priča Snježana.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Opisala je i svoje iskustvo.

- Koliko će glatko ići postupak ovisi o tome na koga ste naišli u Zavodu. Teško mi je bilo što me nitko u samom startu nije znao uputiti što mi treba i kako da to napravim. Čak su me tražili da donesem dokument s Porezne koji ne postoji. Druga gospođa sa Zavoda je na kraju riješila problem, ali ja sam izgubila cijeli dan - kaže Snježana.

Ona zna kako je sa druge strane ‘šaltera’ HZZ-a

Koliko dugo radite na ovom radnom mjestu te kakva su Vam iskustva s ljudima kojima pomažete?

Radim na mjestu Rukovoditeljice Odsjeka mjera aktivne politike zapošljavanja dugi niz godina. Naši klijenti su poslodavci i nezaposlene osobe.

Na kakve poteškoće najčešće nailazite, koliko su ljudi spremni surađivati?

Sam po sebi rad s ljudima je zahtjevan te iziskuje dobre sposobnosti pregovaranja, rješavanja potencijalno konfliktnih situacija. Također, potrebna je dobra artikulacija informacija i prilagođavanje pojedincu i njegovom problemu. Dobra dvosmjerna komunikacija je neophodna.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Koliko je ljudi nakon suradnje s Vama iskoristilo mogućnosti koje ste nudili?

Svako zapošljavanje uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja predstavlja pozitivan ishod, naročito ako su sve ugovorne obveze izvršene. Povratne informacije dobivamo i od nezaposlenih osoba i poslodavaca. Kao jedan od primjera mogu izdvojiti mjeru samozapošljavanja koja je u odnosu na prošlu godine polučila znatan rast.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Jeste li doživjeli kakve neugodnosti na poslu, ako da, kakve?

Negativne situacije su se događale uglavnom zbog nerazumijevanja i negativnih rješenja. Takve situacije rješavam razgovorom te dodatnim pojašnjenjima.

Koliko vremena prosječno treba da se čovjeka pripremi za novo zanimanje?

Procedura od predaje kompletiranog zahtjeva do realizacije ugovora traje do mjesec dana.