Policijska postaja Brač izdala je prekršajni nalog protiv 34-godišnjaka koji je organizirao privatno okupljanje na kojem je bilo 13 ljudi. Time je, navode u PU splitsko-dalmatinskoj, prekršio sigurnosnu mjeru za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te mu je izdan prekršajni nalog sukladno čl. 47.st.2. t.11. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kažnjivo po čl. 76.d. istog zakona. Spomenuti 34-godišnjak je Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD-a Supetar i bivši šef Stožera civilne zaštite otoka Brača. On se pak, o svemu očitovao na svom Facebook profilu i to nakon što se među vatrogascima proširila zaraza.

- Spominjanje nekakvog derneka povezanog s mojim rođendanom je krajnje neukusno i bezobrazno. Istina je ipak nešto drukčija, povodom mog rođendana smo se družili u krugu ljudi koji su isključivo u svakodnevnom kontaktu na poslu, odnosno zajedno radimo pa je i vjerojatnost širenja virusa među njima svakodnevno ista... Ovim putem moram naglasiti da smo dan prije 'mog derneka' imali požar na otoku Braču kod Ložišća, zahtjevnu i dugotrajnu vatrogasnu intervenciju u čijem su gašenju sudjelovala 33 vatrogasca sa čitavog područja otoka Brača, a među njima i spomenutih 13. Danas nažalost na otoku imamo više zaraženih vatrogasaca, iz više vatrogasnih društava, koji vidi čuda, nisu uopće povezani, niti su prisustvovali 'velikom derneku' povodom mog rođendana – objasnio je Martinić Dragan dodavši kako su spomenuta trinaestorica na rođendanu prisustvovala u svoje slobodno vrijeme i izvan svojih službenih obaveza.

- Ovim putem se ispričavam svima što sam ih uznemirio sa svojim 'dernekom', kakvo se s vremena na vrijeme, budimo iskreni, događa u svačijoj kući, svakodnevno u kafićima, restoranima, javnim i vjerskim ustanovama, klupicama, kominima, rođendanima, krštenjima i pričestima, raznim mimohodima i slično, ali eto, ovo moje je očito 'malo drukčije' i cijela loša epidemiološka slika otoka je sad je već izvjesno isključivo moja krivica. Ako će istu promijeniti pronalaženje krivca, taj sam, neka visi Pedro, kao i što sam bio i prošle godine u ovo vrijeme, ali tad doduše bez 'derneka' – među ostalim stoji u objavi Martinića Dragana.

Objavio je i dobiveni prekršajni nalog koji, kako navodi, propisuje novčanu kaznu u iznosu od 5000 do 10.000 kuna, plus plaćanje troškova prekršajnog postupka u iznosu od 500 kuna. U podugačkom izlaganju ironično se osvrnuo na sve ono što se svakodnevno događa na Braču.

- Kako sam i najavio u prethodnom postu, ako treba naći krivca, taj sam. Kriv sam!... Kako je jedan naš poznati političar jednom kazao: 'locirati, identificirati, procesuirati', i stvar riješena. Pa je tako ovim činom stvar gotova, završena! (...) Sad kad imamo krivca, Covid-19 je stjeran u kut i za nekih sedam, osam dana bit će dio povijesti. Naime, sad napokon ponovno ulazimo u razdoblje 'starog - normalnog' jer širitelj virusa je 'lociran, identificiran, procesuiran' i virusa na Braču više nema! Tako da već od sutra možete ponovno bez maske gdje god vas volja... bez njih možete čak i u trajektu sjediti u salonima - baš onako kako je većina i do sad cijelo vrijeme i radila! ... Možete ponovno u trgovine u broju kojem god želite, bez obzira na upozorenja na vratima od metra - doduše i to je većina do sad cijelo vrijeme radila… Zato možete ponovno imati proslave rođendana (skoro dobre kao i ja), pričesti, krizme, djevojačke, krštenja, momačke i slično, upravo kako je većina i do sad cijelo vrijeme radila. Pa možete se ponovno družiti na kominima, poljskim kućicama, raznim konobama, prisustvovati mimohodima ili turnirima - koga briga da je i to većina do sad cijelo vrijeme radila! Ali možete na primjer ići i u kafiće i to ne samo na terase, nego i sjediti unutra - ma baš kao što je većina i do sad cijelo vrijeme radila (...) Zato možete ići i u crkvu bez obzira koliko je vjernika već u istoj, koga uopće briga, tamo se nitko nije zarazio što je i 'znanstveno već dokazano' - baš kao što je većina i do sad cijelo vrijeme radila!!! Doduše, možete napokon pojesti nešto kvalitetno u restoranima i to unutra, sjedeći na toplom - i to baš onako kako je većina i do sad cijelo vrijeme radila... Mogao bih ovako u nedogled, ali nema smisla, uglavnom od sutra sve po starom - Pedro visi, Covida nema, stvar riješena! - napisao je Martinić Dragan.

Napisao je i kako je najbolja vijest da, pronalaskom isključivog krivca, Bračani neće morati na cijepljenje, a oni koji su se već cijepili, navodi sarkastično, dobit će zahvalnicu HZJZ-a u formatu A4 (kao ja ovu dolje navedenu sliku od MUP-a), pa čak i oni koji su se cijepili preko reda (neki zlobnici bi rekli 'slučajno') u hvalevrijednoj akciji #dasenebaci.