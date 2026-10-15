Zaprešić dijeli božićnice, evo tko sve ima pravo na isplatu

Grad Zaprešić svojim će umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade za starije osobe isplatiti božićnicu u iznosu od 40 eura. Isplata će trajati od sredine studenoga ove do kraja siječnja iduće godine. Za umirovljenike božićnica iznosi 40 eura bez obzira na visinu mirovine, a pravo na isplatu ostvaruju svi umirovljenici s prebivalištem na području Zaprešića koji su prijavljeni u gradsku Evidenciju umirovljenika i zatraže isplatu u utvrđenim rokovima.

Grad poziva umirovljenike, korisnike tuzemne i/ili inozemne mirovine, da ostvare svoje pravo i da se u Evidenciju umirovljenika prijave samo novi umirovljenici koji su stekli pravo na mirovinu do zaključno 31. 12. 2026. godine ili iz nekog drugog razloga još nisu uvršteni u Evidenciju. Umirovljenici koji su pravo na mirovinu stekli do spomenutog datuma i koji još nisu uvršteni u Evidenciju umirovljenika prijavljuju se od 19. listopada ove do zaključno 22. siječnja iduće godine u Pisarnici Gradske uprave ili poštanskim putem.

Božićnica će se umirovljenicima isplaćivati u svim Poslovnicama Fine, od 16. studenoga ove godine do 30. siječnja iduće godine.

Korisnicima zajamčene minimalne naknade božićnica će se isplatiti na tekuće račune ili putem poštanskih uputnica od 16. studenoga ove godine do 29. siječnja iduće godine.

Korisnike te naknade s prebivalištem na području Zaprešića koji još nisu uvršteni u gradsku Evidenciju korisnika nacionalne naknade za starije osobe, Grad je pozvao da se prijave od 19. listopada ove godine do 22. siječnja 2027. godine.

Pravo na isplatu božićnice ostvaruju osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Zaprešića i priznato pravo na nacionalnu naknadu.