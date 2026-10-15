Obavijesti

News

Komentari 0
Novac za blagdane

Zaprešić dijeli božićnice, evo tko sve ima pravo na isplatu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zaprešić dijeli božićnice, evo tko sve ima pravo na isplatu
Foto: canva ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Grad Zaprešić najavljuje isplatu božićnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade, a svi koji imaju pravo mogu se prijaviti do kraja siječnja iduće godine.

Grad Zaprešić svojim će umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade za starije osobe isplatiti božićnicu u iznosu od 40 eura. Isplata će trajati od sredine studenoga ove do kraja siječnja iduće godine. Za umirovljenike božićnica iznosi 40 eura bez obzira na visinu mirovine, a pravo na isplatu ostvaruju svi umirovljenici s prebivalištem na području Zaprešića koji su prijavljeni u gradsku Evidenciju umirovljenika i zatraže isplatu u utvrđenim rokovima.

 Grad poziva umirovljenike, korisnike tuzemne i/ili inozemne mirovine, da ostvare svoje pravo i da se u Evidenciju umirovljenika prijave samo novi umirovljenici koji su stekli pravo na mirovinu do zaključno 31. 12. 2026. godine ili iz nekog drugog razloga još nisu uvršteni u Evidenciju. Umirovljenici koji su pravo na mirovinu stekli do spomenutog datuma  i koji još nisu uvršteni u Evidenciju umirovljenika prijavljuju se od 19. listopada ove do zaključno 22. siječnja iduće godine u Pisarnici Gradske uprave ili poštanskim putem.

Božićnica će se umirovljenicima isplaćivati u svim Poslovnicama Fine, od 16. studenoga ove godine do 30. siječnja iduće godine.

Korisnicima zajamčene minimalne naknade božićnica će se isplatiti na tekuće račune ili putem poštanskih uputnica od 16. studenoga ove godine do 29. siječnja iduće godine.

 Korisnike te naknade s prebivalištem na području Zaprešića koji još nisu uvršteni u gradsku Evidenciju korisnika nacionalne naknade za starije osobe, Grad je pozvao da se prijave od 19. listopada ove godine do 22. siječnja 2027. godine.

Pravo na isplatu božićnice ostvaruju osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Zaprešića i priznato pravo na nacionalnu naknadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'
VAPAJ OBOLJELIH VUKOVARKI

Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'

'Bolnica ne želi dati dr. Begoviću da radi, a sve na štetu nas pacijentica', kažu nam pacijentice. Evo što su nam rekli iz Uprave i kirurg dr. Begović.
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac
STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!
U MJESTU KULA

STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!

Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19 u mjestu Kula. Očevid je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026