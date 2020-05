'Zar bih ja trebao skakati na svaku objavu na Facebooku?'

Kako se već dva dana nije oglasio o potezu mađarskog premijera Viktora Orbana koji je ponovno objavio kartu velike Mađarske s teritorijem Hrvatske, upitali smo premijera Andreja Plenkovića u petak, nakon što je prihvatio ostavku ministra Krstičevića, za komentar. No, njegov mađarski kolega ga i ne uzrujava previše.

- U srijedu kad je to objavio ja sam bio suorganizator zagrebačkog sastanka na vrhu Europske unije. Odaslali smo ključne poruke našim susjedima. Nisam imao vremena kao što imaju drugi, očito u dokolici, gledati što na Facebooku netko objavljuje. Hrvatska ima daleko najsnažniji međunarodni položaj danas, taj položaj snažimo, nastojim riješiti otvorena pitanja sa susjedima, smanjivati tenzije i ići naprijed. To je moja politička filozofija. Hoće li netko objavljivati neke karte koje su možda bile nekad, meni to ne djeluje najbitnija stvar koju sam trebao napraviti u srijedu popodne - poručio je.

Na opasku novinara da to nije objavio bilo tko, nego mađarski premijer, Plenković je istaknuo kako se to događa često.

- Da li vi očekujete od mene da ja skačem na svaku objavu? Što da ja sad napravim kad netko nešto objavljuje na Facebooku? Ja moram rješavati jako kompleksne odnose s Mađarskom godinama, ministar vanjskih poslova dao je izjavu, postoje diplomatski kanali kojima reagiramo - rekao je.

Na pitanje ima li Vlada jednake kriterije u reakcijama prema svim susjedima, Plenković je poručio kako nisu prema nikome blagi.

- Ako se sjetite malo ozbiljnijih provokacija od ove, sjetite se reakcije Vlade na onaj pokušaj kad su nam htjeli iscenirati 100 godišnjicu D'Annuzijevog dolaska u Rijeku, one provokacije kada su nam trebali srpski vojnici ući pa se se oblačiti u Jasenovcu bez najave. Reagiramo uvijek primjereno i čvrsto - rekao je.

Na pitanje smatra li to provokacijom, Plenković je poručio kako misli da nije u redu.

- To su te teme koje će se iz nekakvog konteksta ponavljati. Ja ne mislim skakati na svaku objavu na Facebooku. Ja bih se više zabrinuo za onog koga hvale Vulin i neki drugi kolege - rekao je.