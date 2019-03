Ovo me vraća u dane kada mi je supruga poginula. Kada su objavili vijest da su nestali, nije bilo helikoptera pa nitko nije mogao doći do baznog kampa na K2. Ipak, isti dan se i pakistanska vojska zainteresirala za slučaj i obećali su nekoga poslati, što su i napravili, ispričao je za The Times otac Toma Ballarda, Jim Ballard.

POGLEDAJTE VIDEO (lavina na planini Nanga Parbat 28. 2. 2019.):

Temperature na drugom najvišem vrhu na svijetu sada se kreću oko - 40°C s vjetrovima brzine od 190 - 320 km/h.

Foto: Instagram Tom Ballard i Daniele Nardi

Jim je svjestan da su male šanse kako će njegovog sina pronaći živog. Nestao je na planini Nanga Parbat u Pakistanu, u lancu Himalaje. To je jedna od ukupno četrnaest planina viših od 8000 metara, i s 8126 metara nadmorske visine, deveta najviša planina na svijetu. Poznata je također i kao 'planina ubojica'. Smatra se trećom najpogibeljnijom planinom za alpinističke uspone nakon Annapurne i K2.

- To je kao da tražite iglu u plastu sijena - rekao je.

Iako su početni planovi za spašavanje stopirani zbog sukoba Indije i Pakistana oko granice, kasnije su ipak poslana dva helikoptera u potragu. Unatoč malim izgledima, Jim se ne predaje.

Foto: Instagram Tom Ballard

- Pričekati sedam do 10 dana nakon nestanka, to nije nerazumno i još postoji nada da će ga pronaći - zaključio je.

Sve akcije spašavanja su stopirane zbog lošeg vremena, a osim vojnih helikoptera, pomoć su ponudila i dva tima alpinista koji se nalaze na istoj planini, ruski i tim Alexa Txikona iz Baskije, koji sa sobom ima i liječnika i nekoliko dronova s kojima bi mogli pretraživati planinu.

Svi se nadaju da će akcije spašavanja opet krenuti sutra.

Tom Ballard je nestao 24 godine nakon što je na istom planinskom lancu poginula njegova majka Alison Hargreaves, legendarna penjačica koja je bila prva žena koja se sama popela na Everest i to bez boce s kisikom. Na Mount Everest popela se 13. ožujka 1995. i tada je svojoj djeci navodno radiom poslala poruku: 'Tomu i Kate, mojoj dragoj djeci, na najvišem sam mjestu na svijetu i jako vas volim'.

Foto: Instagram Tom Ballard

Uzbuđenje zbog njezinog uspjeha kratko je trajalo. Već tri mjeseca kasnije popela se i na drugi najviši vrh svijeta, K2 u Pakistanu, a kada se spuštala niz planinu, nju i još pet drugih ubila je oluja koja se odjednom podigla na planini. Tada je imala 33 godine.

Njezina smrt nije spriječila Toma, koji je u trenutku njezine smrti imao 6 godina, da nastavi majčinim stopama. Uz svoj uspjeh na Everestu, Alison je 1993. godine bila i prva koja se sama u jednoj sezoni popela na svih šest sjevernih 'lica' Alpa.

Iako se nikad nije penjao s majkom, priča se kako je ona bila šest mjeseci trudna s njim kada se popela na opasnu sjevernu stranu Eigera. Po uzoru na majku, Tom je 2015. također postavio rekord na Alpama - bio je prvi koji se sam popeo na svih šest sjevernih 'lica' tijekom zime. I njegova sestra Kate je alpinistica.