'Zar mi je sin trebao u Irsku?! Pa mnogima se plaća ta škola'

Želi me se diskreditirati. To je isto kao kad bismo rekli da se o trošku poreznih obveznika školovalo nekog liječnika, policajca ili vojnika. Moj sin je od 2014. godine u vatrogastvu i to ga zanima. Da je on dobio školovanje preko reda ili da se samo njegovo školovanje financiralo onda bi rekao da je to tako, ali nije, ispričao je za Zadarski.hr Martin Baričević, načelnik Jasenica dodajući kako su na isti način školovani i deseci drugih vatrogasaca, a samo su ga neki sami platili.

- Imate i situacije da je netko iz privatne tvrtke išao na doškolovanje pa mu je to tvrtka platila isto kao i njemu područna vatrogasna zajednica. S druge strane, ja sam predsjednik DVD Jasenice i mi tražimo ljude kojima bi platili školovanje, ali nitko taj posao ne želi raditi, odnosno ne želi se dalje školovati. Ili kad uspijemo naći nekoga i kada ga školujemo taj se na koncu odseli - rekao je Baričević pitajući se: „Što je moj sin trebao otići u Irsku i ne raditi tu?! Na ovaj način uništavaju se ljudske sudbine”.

Podsjetimo, tešku ljudsku sudbinu Luke Baričevića, sina načelnika općine Jasenice, otkrila su 24sata. Mlađi Baričević je kao perspektivan vatrogasni kadar školovan na račun poreznih obveznika na privatnoj Visokoj školi za sigurnost s pravom javnosti u Zagrebu. Školarina po godini studiranja iznosi 2600 eura, a on je platio samo 240 kuna upisne pristojbe. Ostatak su plaćale Područne vatrogasne zajednice koje se financiraju iz lokalne samouprave. A lokalnu samoupravu vodi njegov tata.

Student Baričević, kako su nam odgovorili iz škole, upisao je dodiplomski stručni studij još 2014. On traje tri godine i košta 7800 eura. Odnosno gotovo 60 tisuća kuna. Prve dvije uplate platila je PVZ Sveti Florijan - Benkovac, a ostale dvije platila je PVZ Velebit - Obrovac.

PVZ (područna vatrogasna zajednica) je savez udruženih vatrogasaca na nekom području. PVZ Sveti Florijan je propao otprilike deset mjeseci nakon zadnje uplate školarine za načelnikovog sina. Iste te 2015. godine kad se ugasio PVZ Sv. Florijan, osniva se PVZ Velebit. I oni djeluju na području Općine Jasenice. Iste godine mladom Luki isplaćuju prvu uplatnicu.

- Svaka PVZ je samostalna i pravo svake je da financira i školuje svoje ljude o čemu samostalno odlučuju odbori i skupštine. Što se tiče Zadra, u našem DVD-u u pravilu nikoga ne školujemo, ljudi sami financiraju svoje školovanje, zato što mi imamo dovoljno kadra. Kad je moj sin završavao školu za vatrogasca, ja sam mu to iz svog džepa platio. Oni vjerojatno nisu imali dovoljno kadra pa su se odlučili za drukčiji model – rekao je za Zadarski.hr Željko Šoša, predsjednik vatrogasne zajednice Zadarske županije. On smatra da nije baš učestalo financiranje visokih škola, ali i kako nema ničeg sporno u tome s obzirom da je skupština donijela takvu odluku.

- Zakonski imaju pravo na to, a tko je taj koji će se uputiti na školovanje i u koju školu odlučuje skupština - kaže Šoša